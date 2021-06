Macierewicz: To ostatnie ostrzeżenie dla Polski

W poniedziałek samolot polskich linii lotniczych LOT szykował się do odlotu do Warszawy z petersburskiego lotniska Pułkowo. Do startu jednak nie doszło, ponieważ rosyjska policja zatrzymała kołującą maszynę na płycie lotniska. Funkcjonariusze weszli na pokład i wyprowadzili z niego opozycyjnego rosyjskiego polityka Andrieja Piwowarowa. Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa był on na liście poszukiwanych.

Akcja rosyjskich służb

Zatrzymany to były dyrektor wykonawczy organizacji "Otwarta Rosja", która wielokrotnie krytykowała Kreml i samego prezydenta Putina. Stowarzyszenie zostało jakiś czas zlikwidowane ze względu na bezpieczeństwo osób pracujących z Piwowarowem.

Mężczyzna został przesłuchany. Zabroniono mu także korzystania z telefonu. Według jego prawnika Piwowarom ma zostać we wtorek przetransportowany do syberyjskiego Krasnojarska, gdzie przesłuchania będą kontynuowane.



Incydent skomentował już wiceminister spraw zagranicznych. Marcin Przydacz przyznał, że sprawa ma związek ze zbliżającymi się wyborami do rosyjskiego parlamentu. Kreml chce zastraszyć niezależne, opozycyjne środowiska, tak aby sparaliżować je przed kampanią wyborczą.

– Najbardziej znaną postacią jest Aleksiej Nawalny, ale inni działacze też są poddawani represjom. Na to nie ma i nie powinno być nigdy zgody społeczności międzynarodowej – powiedział wiceminister.

Ostrzeżenie dla Polski

Tymczasem wydarzenia na petersburskim lotnisku postanowił skomentować były minister obrony narodowej. Antoni Macierewicz uważa, że należy je odczytywać jako ostrzeżenie dla polskiego rządu. Władze powinny nie tylko inwestować w rozwój armii, ale także szkolić obywateli.

"Zatrzymanie samolotu PLL LOT w Petersburgu to ostatnie ostrzeżenie dla Polski, by skupiła się nie tylko na przygotowaniu armii, ale przysposobieniu obywateli do obrony kraju. Pilnujmy Polski!" – napisał Antoni Macierewicz.

