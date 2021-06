Podatki narzędziem zwiększania solidarności społecznej? Ciekawa teoria posłanki

5 maja Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało Polski Ład – program, który zakłada m.in. duże zmiany podatkowe, zmiany w składkach zdrowotnych oraz nową politykę mieszkaniową. W założeniu projekt ma przeciwdziałać ekonomicznym skutkom epidemii i wspomóc polską gospodarkę.

Wśród licznych propozycji zawartych w programie znalazła się m.in. podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ułatwienia w uzyskiwaniu i spłacie kredytów mieszkaniowych oraz zmiana drugiego progu podatkowego – z 85 do 120 tys. zł. To także szereg pomysłów z zakresu polityki prodemograficznej oraz tzw. zielonego konserwatyzmu.

Biejat: Podatki służą do wyrównywania nierówności

W swoich wypowiedziach przedstawiciele Lewicy zapowiadają, że czekają na projekty ustawi jeżeli będzie potrzeba, to zagłosują za poszczególnymi regulacjami zawartymi w programie, ponieważ tego typu rozwiązania nie od dziś są zawarte w ich własnym programie.

W środę na antenie Polsatu Magdalena Biejat była pytana m.in. o podatkowe elementy rządowego programu. Posłanka podkreśliła, że jej formacja polityczna konsekwentnie opowiada się za progresywnym systemem podatkowym.

Polityk partii Razem podkreślała, że Lewica chce, żeby system podatkowy był sprawiedliwy. – Nasze propozycje podatkowe zawsze stawiały na to, żeby ulżyć tym, którzy w tej chwili płacą zbyt wysokie podatki – stwierdziła.

– Podatki są narzędziem do wyrównywania nierówności społecznych, do zwiększania solidarności społecznej i one do czegoś służą. Pieniądze, które państwo pobiera w formie podatków powinny iść na dobre projekty publiczne. Propozycja Lewicy różni się znacznie od Polskiego Ładu, który zdaje się nadal koncentrować na różnych rodzajach transferów pieniężnych, a nie na tym, żeby budować nam bezpieczne społeczeństwo, które daje możliwość wyboru – mówił posłanka.

– Lewica nie jest za tym, żeby "łupić" ludzi bez litości. Podatki powinny być proporcjonalne, a obecny system jest niesprawiedliwy – podkreśliła Magdalena Biejat.

