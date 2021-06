Tarczyński odniósł się do słów Jaśkowiaka. "Fundamentalna różnica"

1 czerwca Jaśkowiak uczestniczył w inauguracji projektu Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza w Europejskim Centrum Solidarności. Z ust polityka padły szokujące słowa.

– U nas ten pruski element, te 123 lata tej obecności w Prusach i to wszystko, co się z tym wiązało, jednak prowadzi do tego, że się świetnie rozumiemy, jeśli chodzi o Gdańsk, Wrocław i uważamy, że z wiedzy, z nauki warto czerpać, należy czerpać i w związku z tym tak dobrze się u siebie wzajemnie czujemy – powiedział Jaśkowiak.

"Skandaliczne, haniebne słowa"

Europoseł PiS Dominik Tarczyński został poproszony o ocenę przemówienia włodarza Poznania w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Polityk ocenił wystąpienie jako skandaliczne. – Z drugiej strony to kolejne ukazanie różnicy między nami – dodał. –Mamy przeciwko sobie obóz, który w ten sposób się wypowiada, myśli i czuje. Jak słyszeliśmy, pan Jaśkowiak czuje się dobrze w takich, a nie innych okolicznościach, miejscach. To jest fundamentalna różnica, ta różnica została przez niego bardzo jasno nakreślona – podkreślił.

– Oni uważają, że tego typu wypowiedzi są czymś naturalnym, że może zdobędą w ten sposób poklask – wskazał Tarczyński. Jego zdaniem takimi stwierdzeniami ich autorzy pokazują, kim tak naprawdę są, co myślą i co czują. Dla osób obserwujących polską scenę polityczną stanowią wobec wartość poznawczą tłumaczył eurodeputowany. – Wiemy, z kim mamy do czynienia – zaznaczył.

Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza

Celem działalności zainaugurowanego w Gdańsku Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza jest "kształcenie liderów politycznych, samorządowych, liderów organizacji pozarządowych i biznesu w zakresie łączenia praktyki z teorią, skutecznego działania opartego na etycznej postawie czy rozwijania idei solidarności we współczesnym świecie".

Podczas dzisiejszych uroczystości, podpisano Akt Założycielski. Jego sygnatariuszami są Magdalena Adamowicz, Piotr Adamowicz, Jacek Bendykowski, Aleksandra Dulkiewicz, Jacek Jaśkowiak, Jacek Karnowski, Basil Kerski, Paweł Kowal, Agnieszka Owczarczak i Rafał Trzaskowski.

