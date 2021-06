Gdula doszukał się "rasizmu" w wierszu. Ziemkiewicz: Poziom Głupiego Jasia z Hejt Parku

Polityk Lewicy doszukał się „rasizmu” w wierszu "Bambo" Juliana Tuwima. Okazało się jednak, że pomylił tekst utworu. Do sprawy odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych Rafał Ziemkiewicz.

„Dr hab Gdula, którego ustalenia na temat mieszkańców "Miastka" czy "konserwatywnej tolerancji" wzbogacały naukową wiedzę o Polakach (inna sprawa, jak bardzo lewica okazała się na tę wiedze odporna) stoczył się do poziomu Głupiego Jasia, znanego Państwu z Hejt-Parku. Bardzo smutne” – napisał publicysta.

„Rasizm” wszędzie „rasizm”

Gdula oznajmił na Twitterze, że słynny wiersz "Bambo" Juliana Tuwima jest w istocie rasistowski. "Tuwim był genialnym poetą, ale nawet największym zdążają się utwory, które źle się zestarzały. Murzynek Bambo jest rasistowski i wspiera »radosny i niewinny« rasizm jak w przedszkolu w Kępnie, gdzie pracownicy odtwarzają najgorsze uprzedzenia" – napisał poseł Lewicy na Twitterze.

Co ciekawe, przeciwko takiemu podejściu zaprotestował Waldemar Kuczyński, który wskazał, że murzynek Bambo, to "ciepła życzliwa opowieść o ciemnoskórym chłopczyku pisana w oglądzie świata tamtego czasu". Były polityk dodał, że robienie wierszowi "inkwizycyjnego procesu i wpisywania na nowy Indeks Dzieł Zakazanych to głupota".

"Na dziś słowa o tym, że »murzynek nie chce pic mleka, bo się wybieli« to po prostu rasizm. Ten wiersz zawsze gdy jest wykonywany/czytany powinien być poprzedzony komentarzem, że zawiera treści rasistowskie" – ripostował prof. Gdula.

Problem w tym, że poseł Lewicy pomylił tekst. To już kolejna głośna wpadka polityka w ostatnich dniach. Otóż w wierszu nie ma nic o "wybieleniu" od picia mleka. Oryginalny tekst brzmi następująco:

Mama powiada: "Napij się mleka"

A on na drzewo mamie ucieka.

Mama powiada: "Chodź do kąpieli",

A on się boi że się wybieli.

