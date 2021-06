Szeremietiew: Rosja liczy, że Polska przestanie przeszkadzać w jej marszu na Zachód

Były wiceminister obrony Romuald Szeremietiew był gościem Polskiego Radia 24, gdzie skomentował sprawę wstrzymania startu polskiego samolotu PLL LOT w Petersburgu. Będzie ona badana pod kątem prawa międzynarodowego.

Zdaniem eksperta, Polska znajduje się w interesującym położeniu, musi zachować ogromną czujność i stosownie do tego co będzie się działo reagować. Na Kremlu, jak dodał, prawdopodobnie zapadła decyzja o tym, by osłabić najważniejszą część flanki wschodniej, tę, która blokuje Rosji marsz na Zachód, a częścią tej flanki jest Polska.

Białoruś gra na Rosję

Szeremietiew dodał, że nie bez znaczenia jest tu rola przywódcy Białorusi, Alaksandra Łukaszenki. – On liczy na to, że jego władztwo uratuje Moskwa więc wykonuje takie różne prace zlecone, w tym także wobec nas. Rosja zapewne uznała więc, że skoro prezydent USA już nie przeszkadza w budowie Nord Stream 2, to otwiera się pole do tego, by zrobić porządek z Polską – powiedział były wiceszef resortu obrony.

Dodał, że aby tak się stało jak chce Rosja, musiałoby dojść do kilku rzeczy, w tym do tego, że Warszawa zaczęłaby słuchać Berlina. – Po prostu spuściła z tonu i nie przeszkadzała temu co Rosja sobie zaplanowała. O ile bowiem Moskwa niewiele mogła zrobić kiedy prezydentem USA był Donald Trump, o tyle teraz to się zmieniło – podkreślił gość Polskiego Radia 24.

"NYP": Lobbysta wsparł kampanię Bidena

W 2020 r. Joe Biden otrzymał fundusze na kampanię wyborczą od lobbysty reprezentującego Nord Stream 2 – informuje "New York Post".

Gazeta ujawniła, że w październiku 2020 r. Richard Burt, partner zarządzający w firmie McLarty Associates (za czasów Ronalda Reagana ambasador USA w Niemczech", wpłacił na kampanię Joe Bidena 4 tys. dolarów, Z kolei w maru marcu ubiegłego roku miał przekazać 10 tys. dol. na lewicowy komitet Unite The County. "NYP" podając te informacje powołuje się dane Federalnej Komisji Wyborczej.

Gazeta zaznacza, że przyjęcie wpłaty oznaczało złamanie obietnicy przez sztab demokratę Joe Bidena, który deklarował, że nie będzie brał pieniędzy od lobbystów. Tymczasem Richard Burt lobbuje na rzecz spółki Nord Stream 2 AG.

