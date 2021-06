Powrót Tuska? Libicki: Pytanie, czy on odczuwa dług wdzięczności wobec PO

Według doniesień portalu wpolityce.pl działacze Platformy Obywatelskiej rozważają scenariusz powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Były premier "miałby wystartować w wyborach uzupełniających do Senatu w którymś z okręgów zdominowanych przez opozycję".

Wielu polityków PO podkreśla, że Tusk mógłby uratować tracąca w sondażach partię. Według Bartosza Arłukowicza były premier mógłby odbudować tożsamość Platformy. Senator Marcin Bosacki stwierdził w jednym z wywiadów, że "nie ma osoby w Platformie Obywatelskiej, która by nie chciała powrotu Tuska do polskiej polityki"

Donald Tusk w Senacie?

– Platforma Obywatelska nie ma teraz najlepszej passy, więc z pewnym wzruszeniem wracają do momentów, gdy tą dobra passę miały. Gdy pojawia się kryzys i zamieszanie, to człowiek w sposób automatyczny wspomina lata chwały – zaznaczył Jan Filip Libicki na antenie Radia WNET. W jego ocenie lata 2007 – 2014 były dla Platformy – z przerwą na rząd koalicji PiS, Samoobrony i LPR – „latami chwały”.

– To jest pytanie także o to, czy on odczuwa jakiś dług wdzięczności wobec PO? – powiedział senator. Jego zdaniem Tusk musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest gotów przyjść Platformie z pomocą w obecnej trudnej sytuacji.

– Musi rozstrzygnąć ten dylemat, zdając sobie sprawę z tego, że gdyby się zdecydował, to będzie grał zdecydowanie poniżej swojej obecnej politycznej wagi – mówił polityk.

Political fiction

Z kolei poseł Tomasz Siemoniak ocenił w środę na antenie Radia ZET, że teoria o scenariuszu powrotu Tuska przez Senat jest nierealna. – To jakaś polityczna fikcja i sobie zupełnie nie wyobrażam, żeby miał wracać taką drogą. On tego nie potrzebuje. Wszyscy znają jego ogromny potencjał – mówił.

– Z punktu widzenia Tuska to political fiction, ale słyszałem to od ludzi, którzy bardzo dobrze mu życzą i chcieliby, żeby wrócił do krajowej polityki. Jak wróci, to po prostu wróci do krajowej polityki. Uważam, że powinien. Brakuje go w krajowej polityce. Choć znając go doskonale wiem, że nie lubi, jak ktoś inny pisze mu scenariusze – ocenił polityk.

