Gowin u Hołowni? "Będziemy mieli o czym rozmawiać"

Mający dobrą passę sondażową i werbujący kolejnych posłów były celebryta i prezenter TVN był pytany w "Newsroom WP", czy widziałby w swojej formacji również Jarosława Gowina.

Gowin w Polska 2050?

– Jarosław Gowin jest w tej chwili w trudnym momencie, na jakimś zakręcie politycznym. Musi oszacować straty, które wyrządził mu Bielan – ocenił Szymon Hołownia. Jego zdaniem lider Porozumienia musi policzyć, jaką ilością "szabel" dysponują w poszczególnych wariantach rozwoju sytuacji. Jak zdradził, po raz ostatni rozmawiał z byłym politykiem Platformy około 15 lat temu.

– Jarosław Gowin jest człowiekiem, który bardzo ostrożnie kontaktuje się z inną stroną sceny politycznej, bo wie, co mu tamci zrobią. Rodzina Soprano to jest mało, jeżeli chodzi o metaforykę – powiedział Hołownia.

Zastrzegł jednak, że przyszłość Gowina na scenie politycznej nie spędza mu snu z powiek. – Nie jest tak, że ja się budzę każdego dnia i zastanawiam się: mój Boże, czy Jarosław Gowin już się określił i czy dołączy do Polska 2050? Jak on wreszcie powie, po której stronie chce być, jak on wreszcie się zdecyduje, jaką politykę chce robić, jak wreszcie się zdecyduje, czy chce razem ze Zjednoczoną Prawicą odejść do historii czy może historię Polski tworzyć, to będziemy mieli o czym rozmawiać. Na razie tej rozmowy nie ma – wskazał lider Polska 2050.

Rekordowe poparcie Hołowni

Według najnowszego sondażu pracownia Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, formacja Hołowni notuje rekordowe poparcie.

W badaniu chęć głosowania na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 35 proc. badanych – co oznacza wzrost o 1 punkt w porównaniu z poprzednią falą badań opublikowanych przez serwis wPolityce.pl.

3 punkty zyskała z kolei Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą wskazało 27 proc. badanych.

Na najniższym stopniu uplasowała się Koalicja Obywatelska, która wiąż traci poparcie. Poparcie dla KO zadeklarowało 15 proc. ankietowanych. To oznacza spadek o 2 pkt proc.

Nie zmienia się za to poparcie dla Lewicy, na którą wskazało 9 proc. badanych. Dalej jest Konfederacja, którą popiera 7 proc. respondentów (-3 pkt proc.). Bez zmian poparcie dla Kukiz‘15 – 3 proc. 1 punkt zyskało Polskie Stronnictwo Ludowe, na które wskazało również 3 proc. badanych.

