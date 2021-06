Schetyna skomentował możliwy powrót Tuska do PO

Były premier, były przewodniczący Rady Europejskiej, a obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej powiedział w rozmowie z TVN24, że będzie rozmawiał z Borysem Budką o tym, jak może pomóc PO i opozycji.

– Jestem gotów zrobić wszystko, by Platforma nie przeszła do historii – zadeklarował Tusk. I dodał, że to ta partia jest "warunkiem niezbędnym po stronie opozycji, jeśli myślimy o wygranej w najbliższych wyborach parlamentarnych".

Schetyna: Wszystko zależy od rozmowy Tuska z Budką

Grzegorz Schetyna, komentując słowa Tuska na antenie Radia Plus stwierdził, że były premier "jest gotów wrócić". – Wszystko zależy od jego rozmowy z przewodniczącym Borysem Budką – dodał.

– Opozycja nie wygra najbliższych wyborów, które będą krytyczne, kluczowe co do przyszłości, jeżeli nie będzie ze sobą współpracować. Musi ze sobą współpracować, ale żeby współpracować, musi mieć elementarne zaufanie do siebie. I tak patrzę na ten możliwy czy zapowiadany powrót Donalda Tuska – powiedział Schetyna, dodając, że były premier mógłby spełnić rolę "integrującą opozycję".

Cel: wygrać z PiS

– To niezbędne, żebyśmy mogli mówić o fazie budowania konstrukcji politycznej, która ma szansę wygrać z PiS-em – dodał, podkreślając, że "ważne jest danie Polakom nadziei".

Według Schetyny "demokracja jest w Polsce zagrożona, jest zagrożona praworządność, wolności obywatelskie, nasz pozycja międzynarodowa". – To wszystko trzeba odbudować. Opozycja musi przyjąć minimum, ale to jest tak naprawdę na końcu, najpierw trzeba zbudować relację między tymi, którzy chcą w tym projekcie uczestniczyć – tłumaczył polityk.