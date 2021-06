"Żeby to było jasne dla każdego". Kaczyński w Rzeszowie: Leniart jest jedynym kandydatem PiS

– Jesteśmy w miejscu, które jest ważne z punktu widzenia Rzeszowa, bo za chwilę będziemy mieć inwestycje - drogę południową, na którą Rzeszów już długa czeka, w tym wszystkim jest również zasługa Pani Wojewody Ewy Leniart – mówił dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński przekonywał, że ta wielka inwestycja, która pokazuje jak wielkie szanse wiążą się z wyborem Leniart na prezydenta Rzeszowa.

"Ewa Leniart jest szansą dla Rzeszowa"

– Bo to są naprawdę wielkie szanse. Pani wojewoda, osoba bardzo kompetentna, spokojna i rzetelna, i jednocześnie mająca szerokie możliwości, także w stolicy państwa, z całą pewnością doprowadzi do tego, że z czasem powstanie tutaj ta duża obwodnica. Rozmawiałem o tym przed chwilą z panem ministrem [Adamczykiem]. (...) Rzeszów będzie otoczony drogami, to ułatwi sytuacje Rzeszowian. Tego jest więcej, rząd planuje również inne duże inwestycje np. Via Carpatia – wskazywał dalej wicepremier.

Kaczyński podkreślał, że Ewa Leniart jest szansą dla Rzeszowa. – Szansą na to, by wszystko, co Rzeszowianom się podobało, było kontynuowane, ale żeby zniknęło to, co było złe. Głosowanie na Panią Leniart jest gwarancją, że Rzeszów będzie lepiej się rozwijać – mówił.

Kończąc swoje wystąpienie prezes PiS powiedział, że Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. – Jest jedynym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Żeby to było jasne dla każdego. Chciałbym, żeby wszyscy rzeszowianie, którzy będą podejmowali, zgodnie z regułami demokracji, to wiedzieli. To jest oczywiste dla nas, ale wiemy, że czasem w Rzeszowie to nie jest oczywiste, a więc wyjaśniam tę sprawę ostatecznie – podkreślił.

Wybory przesunięte na 13 czerwca

W połowie lutego prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc ogłosił decyzję o rezygnacji ze stanowiska. Powodem jego odejścia był zły stan zdrowia. Rezygnacja Ferenca oznacza dla Rzeszowa konieczność przeprowadzenia przedterminowych wyborów na urząd prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego włodarza w mieście będzie rządził komisarz wyznaczony przez rząd.

Początkowo wybory miały się odbyć 9 maja. Ostatecznie zostały przesunięte na 13 czerwca.

O urząd prezydenta Rzeszowa ubiegają się: popierany przez Ferenca Marcin Warchoł z Solidarnej Polski, poseł Konfederacji Grzegorz Braun, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart (popierana przez PiS) oraz wiceprzewodniczący rzeszowskiej Rady Miasta Konrad Fijołek, jako wspólny kandydat opozycji.

