Giertych: Dzisiejszy wywiad Tuska przejdzie do historii

Były premier, były przewodniczący Rady Europejskiej, a obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej w rozmowie z TVN24 zadeklarował, że jest gotowy "podjąć każdą decyzję, żeby pomóc odwrócić niebezpieczny dla Polski bieg zdarzeń". Przyznał, że prowadzi rozmowy na temat tego, w jaki sposób może pomóc opozycji. – Najważniejsze jest odbudowanie synergii na opozycji. Żeby liderzy opozycji mieli więcej zrozumienia i czułości wobec siebie – powiedział.

Zapytany o doniesienia, jakoby miał startować do Senatu, Tusk odparł, że to nie jest jego scenariusz. – Można takie ciekawe figury polityczne sobie wyobrażać, ale ja nie wiążę swoich planów, wizji, z tym co zdarzy się w najbliższym czasie w Olsztynie, z Lidią Staroń i jej kandydowaniem na RPO. To nie są moje plany – przekonywał.

"Powrót Tuska"

W ocenie Romana Giertycha, wywiad ten przejdzie do historii. "Wygłoszone spokojnym tonem słowa doprowadziły PiS do szału. Nawet najbliższy współpracownik Kaczyńskiego wicemarszałek Terlecki w nerwach zaliczył największą wpadkę w polityce zagranicznej atakując spotkanie wiceprezesa PO z prezydent-elekt Białorusi" – napisał na Facebooku. Jak podkreślił, "decyzja ogłoszona przez byłego premiera o powrocie do polityki krajowej jest brzemienna w skutkach".

Jakie to skutki? "Po pierwsze rodzi nadzieję na uporządkowanie sytuacji w największej parlamentarnej partii opozycji, czyli w PO" – wskazał adwokat. Jako drugi skutek wymienił Giertych to, że Tuskowi łatwiej będzie się porozumieć z Hołownią, niż Budce i Trzaskowskiemu, gdyż "nie ma obciążenia z wymiany kandydata w wyborach prezydenckich, która dokonana za zgodą PiS wytrąciła szansę Hołowni". Jego zdaniem, porozumienie PO i Polski 2050 jest dzisiaj kluczem do zwycięstwa.

"Po trzecie obecna sytuacja politycznego osamotnienia Polski jest tragiczna. Jedynymi znanymi postaciami, które mogą to osamotnienie przełamać po obaleniu PiS jest tandem Tusk i Sikorski. Dlatego powrót Tuska do polityki polskiej to najgłębsza racja stanu" – czytamy.

"Oby stało się to jak najszybciej"

W dalszej części swojego wpisu Giertych ocenił, że reakcje jakie w PO wywołał wywiad Tuska zdają się wskazywać, że "doskonale to rozumieją". "Nawet Trzaskowski, który był podejrzewany o tworzenie nowego projektu politycznego zareagował z entuzjazmem. To dobry znak" – podkreślił.

"Mam nadzieję, że wspomniana przez Donalda Tuska rozmowa z Borysem Budką przygotuje ramy powrotu byłego szefa PO do czynnej polityki partyjnej. Oby stało się to jak najszybciej" – zakończył swój wpis.

