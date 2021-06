"Apartheidowi mówimy zdecydowanie nie". Kult nie będzie grał koncertów tylko dla zaszczepionych

Kontrowersje wokół "paszportów covidowych" stają się coraz bardziej powszechne. Rozwiązanie wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa ma w założeniu ułatwić podróżowanie pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Część ekspertów uważa także, że wstęp na wydarzenia kulturalne również powinien zależeć od tego, czy ktoś został zaszczepiony przeciwko COVID-19.

Sprzeciw Kultu

Takim rozwiązaniom zdecydowanie sprzeciwili się muzycy zespołu Kult. W specjalnym oświadczeniu umieszczonym na ich profilu na Facebooku zaznaczyli, że zrezygnują z występu, jeśli organizator wprowadzi zakaz wstępu dla osób niezaszczepionych.

"W związku z tym, że zaczynają pojawiać się pogłoski o koncertach i festiwalach przeznaczonych tylko dla zaszczepionych, chcemy opublikować w tym miejscu naszą decyzję. Grupa KULT nie bierze udziału w koncertach, na które będą wpuszczani tylko ludzie zaszczepieni" – napisali muzycy.

Członkowie zespołu dodali również, że sprzeciwiają się szczepionkowemu apartheidowi. "Chcemy łączyć, a nie dzielić" – zakończyli swój wpis.

Czym są "paszporty covidowe"

Paszportdziała przy użyciu unikalnych kodów QR w celu zagwarantowania ich autentyczności. Dokument informuje, czy jego posiadacz zakończył proces szczepień przeciwko COVID-19 jedną ze szczepionek dopuszczoną do obrotu w UE, uzyskał negatywny wynik testu (PCR lub szybkiego) w ciągu ostatnich 72 godzin lub wyzdrowiał z Covid w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Wynik testu, zarówno ujemny jak i dodatni, musi być wpisany do Rejestru Pacjentów COVID-19, jednostki opieki zdrowotnej, centrum diagnostycznego lub laboratorium, gdzie wykonano badanie.

Komisja Europejska utworzyła portal, za pośrednictwem którego będzie można zweryfikować wszystkie paszporty w całej Unii. Dane osobowe, zawarte w paszporcie, nie będą przechodzić przez ten portal, ponieważ nie jest to konieczne do weryfikacji podpisu cyfrowego. Certyfikat będzie ważny w całej UE od 1 lipca ale już od 1 czerwca jego posiadacze mogą go używać w krajach, które połączyły się z portalem KE.

Jak dotąd do systemu "paszportów covidowych" dołączyło siedem państw UE – Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska – zdecydowało we wtorek o połączeniu się z unijnym systemem informatycznym weryfikującym certyfikaty Covid i rozpoczęło ich wydawanie.

– Siedem państw członkowskich to dobry początek. Zachęcam innych do pójścia w ich ślady", aby "umożliwić uruchomienie całego systemu do dnia 1 lipca – powiedział komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

