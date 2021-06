"To głupie". Warzecha: Debata o szczepionkach została sprowadzona do dwóch obozów

Muzycy Kultu zamieścili w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformowali, że nie wystąpią na koncercie, na który nie zostaną wpuszczone osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19. "W związku z tym, że zaczynają pojawiać się pogłoski o koncertach i festiwalach przeznaczonych tylko dla zaszczepionych, chcemy opublikować w tym miejscu naszą decyzję. Grupa KULT nie bierze udziału w koncertach, na które będą wpuszczani tylko ludzie zaszczepieni" – napisali muzycy.

"Jakie to przykre"

Decyzję zespołu skomentował krytyk filmowy Łukasz Adamski, związany m. in. z portalem wPolityce.pl. "Antyszczepionkowców uważam za groźnych nieuków. Zaszczepiłem dziecko zgodnie z zaleceniami lekarza i sam przyjąłem szczepionkę na COVID. Ale szacun za postawę Kultu. Wolnościowa i konsekwentna" – napisał dziennikarz na Twitterze.

Na ten wpis odpowiedział publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha. Komentator wskazuje, że dyskusja na temat szczepień i ograniczeń wprowadzanych w związku z ich odmową, została sprowadzona do prostego, fałszywego podziału. Według Warzechy sprawa jest dużo bardziej skomplikowana: "I znów to samo, czyli sprowadzanie debaty na siłę do dwóch obozów: oświeceni proszczepionkowcy i ciemnota, nieuki, debile antyszczepionkowcy. Jakie to jest głupie. I jakie to przykre, że kolejne osoby temu ulegają. A rzeczywistość jest nieskończenie bardziej skomplikowana".

twitter

Kontrowersje wokół "paszportów covidowych" stają się coraz bardziej powszechne. Rozwiązanie wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa ma w założeniu ułatwić podróżowanie pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Część ekspertów uważa także, że wstęp na wydarzenia kulturalne również powinien zależeć od tego, czy ktoś został zaszczepiony przeciwko COVID-19.

Czytaj też:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rząd przedłużył okres świadczenia