"To chyba racjonalne zachowanie". Prezydent zabrał głos ws. burzy wokół Cichanouskiej

Nie milknął echa wpisu Ryszarda Terleckiego na temat spotkania liderki białoruskiej opozycji z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Polityk PiS odnosił się w nim do informacji, że liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska będzie gościem Campusu Polska Przyszłości – wydarzenia, które organizuje Ruch Rafała Trzaskowskiego Wspólna Polska na przełomie sierpnia i września. Wśród zapowiedzianych przez prezydenta Warszawy, wiceszefa PO Rafała Trzaskowskiego gości jest też burmistrz Budapesztu Gergely Karácsony.

Sytuację skomentował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Na swoim profilu na Twitterze napisał, że skoro Cichanouska bierze udział w "mityngu" Trzaskowskiego, to powinna szukać pomocy w Moskwie, a nie w Polsce.

Prezydent: Nasze spory jej nie interesują

"To jest klasa! Mimo wpisu R.Terleckiego, ST opublikowała na TT zdjęcia z prezydentem, premierem i prezydentem Warszawy" – napisała w sobotę dziennikarka tygodnika "Wprost" Joanna Miziołek. I faktycznie – liderka białoruskiej opozycji wskazała, że jest ogromnie wdzięczna polskiemu rządowi i wszystkim partiom politycznym za nieustające wsparcie dla Białorusi oraz m. in. stcaji Biełsat. Cichanouska dołączyła do wpisu zarówno fotografie z prezydentem Andrzejm Dudą premierem Mateuszem Morawieckim, jak i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

Do wpisu Miziołek odniósł się prezydent, który wcześniej nie zabierał głosu w sprawie. "Szanowna Pani! Myślę, że Pani Swiatłana Cichanauska doskonale wie, że na polskiej scenie politycznej wszyscy poważni politycy i ugrupowania są po stronie wolnej i demokratycznej Białorusi. Wewnętrzne spory u nas mało Ją interesują. I w Jej sytuacji to chyba racjonalne zachowanie" – wskazał Andrzej Duda.

Prezydentowi odpowiedział poseł Michał Szczerba z PO: "A jak odnosi się Pan do wypowiedzi wicemarszałka Terleckiego odsyłającego do „szukania pomocy w Moskwie”. Milcząco i akceptująco? Wciąż nie mogę znaleźć Pana komentarza w tej sprawie".

Riposta Andrzej Dudy była krótka i dosadna: "Jakiś problem z czytaniem ze zrozumieniem u Pana występuje, Panie Pośle?".

PO chce odwołania Terleckiego

Słowa polityka PiS wywołały burzę wśród komentatorów i polityków opozycji. Sam Terlecki tłumaczył się potem pisząc na Facebooku, że "w czasie gdy polski rząd upomina się w Europie o wsparcie dla wolnej Białorusi, walczy o prawa polskiej mniejszości, finansuje niezależną telewizję, udziela białoruskim działaczom różnorodnej pomocy, pani Cichanouska zgadza się brać udział w mityngu opozycji, która w Polsce nie uznaje wyniku demokratycznych wyborów".

Mimo to, Platforma Obywatelska poinformowała, że złożyła wniosek o odwołanie Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu. Jej przewodniczący napisał w mediach społecznościowych, że "liczył na refleksję" polityka PiS.

