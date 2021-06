"To chyba racjonalne zachowanie". Prezydent zabrał głos ws. burzy wokół Cichanouskiej

Nie milknął echa wpisu Ryszarda Terleckiego na temat spotkania liderki białoruskiej opozycji z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. W piątek po wspólnej konferencji prasowej z Trzaskowskim, Cichanouska wzięła udział w wydarzeniu organizowanym przez Campus Polska Przyszłości – inicjatywę wiceprzewodniczącego PO skierowaną do młodych.

Sytuację skomentował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Na swoim profilu na Twitterze napisał, że skoro Cichanouska bierze udział w "mityngu" Trzaskowskiego, to powinna szukać pomocy w Moskwie, a nie w Polsce.

Prezydent: Nasze spory jej nie interesują

"To jest klasa! Mimo wpisu R.Terleckiego, ST opublikowała na TT zdjęcia z prezydentem, premierem i prezydentem Warszawy" – napisała w sobotę dziennikarka tygodnika "Wprost" Joanna Miziołek. I faktycznie – liderka białoruskiej opozycji wskazała, że jest ogromnie wdzięczna polskiemu rządowi i wszystkim partiom politycznym za nieustające wsparcie dla Białorusi oraz m. in. stcaji Biełsat. Cichanouska dołączyła do wpisu zarówno fotografie z prezydentem Andrzejm Dudą premierem Mateuszem Morawieckim, jak i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

Do wpisu Miziołek odniósł się prezydent, który wcześniej nie zabierał głosu w sprawie. "Szanowna Pani! Myślę, że Pani Swiatłana Cichanauska doskonale wie, że na polskiej scenie politycznej wszyscy poważni politycy i ugrupowania są po stronie wolnej i demokratycznej Białorusi. Wewnętrzne spory u nas mało Ją interesują. I w Jej sytuacji to chyba racjonalne zachowanie" – wskazał Andrzej Duda.

Prezydentowi odpowiedział poseł Michał Szczerba z PO: "A jak odnosi się Pan do wypowiedzi wicemarszałka Terleckiego odsyłającego do „szukania pomocy w Moskwie”. Milcząco i akceptująco? Wciąż nie mogę znaleźć Pana komentarza w tej sprawie".

Riposta Andrzej Dudy była krótka i dosadna: "Jakiś problem z czytaniem ze zrozumieniem u Pana występuje, Panie Pośle?".

PO chce odwołania Terleckiego

Słowa polityka PiS wywołały burzę wśród komentatorów i polityków opozycji. Sam Terlecki tłumaczył się potem pisząc na Facebooku, że "w czasie gdy polski rząd upomina się w Europie o wsparcie dla wolnej Białorusi, walczy o prawa polskiej mniejszości, finansuje niezależną telewizję, udziela białoruskim działaczom różnorodnej pomocy, pani Cichanouska zgadza się brać udział w mityngu opozycji, która w Polsce nie uznaje wyniku demokratycznych wyborów".

Mimo to, Platforma Obywatelska poinformowała, że złożyła wniosek o odwołanie Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu. Jej przewodniczący napisał w mediach społecznościowych, że "liczył na refleksję" polityka PiS.

