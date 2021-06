"Trzaskowski powinien smażyć się za to w politycznym piekle". Mocne słowa polityka PiS

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska będzie gościem Campusu Polska Przyszłości. Cichanouska wraz z prezydentem Warszawy odsłoniła w piątek pomnik "Solidarnośc" w stolicy.

Gość Polskiego Radia 24 Jan Dziedziczak podkreślił, że odsłonięcie pomnika "Solidarności" w przekazie nie zaszkodzi sprawie Białorusi. Jednak jego zdaniem Swiatłana Cichanouska została wykorzystana przez Rafała Trzaskowskiego. – Pomysł środowiska Trzaskowskiego, aby wykorzystać Cichanouska do skrajnie politykierskiej operacji jest fatalny. Campus Trzaskowskiego to neo Komitet Obrony Demokracji. Tym razem jest to inicjatywa wprost finansowana przez Niemców. Dziwię się, że polskie organizacje nie wstydzą się brać pieniędzy od innego kraju. Swiatłana Cichanouska została zmanipulowana. Rafał Trzaskowski i jego współpracownicy nie chcą dbać o wolność i niepodległość Białorusi, ale o swoje partyjniackie interesy – powiedział Jan Dziedziczak.

"Nie pomaga to sprawie białoruskiej"

Pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą stwierdził, że w Campusie weźmie też udział jeden z przywódców węgierskiej "totalnej opozycji". – To jest wysłanie w świat przekazu, że Aleksander Łukaszenka jest jak Wiktor Orban. Jeśli o wolności i demokracji będzie mówić w jednym szeregu Swiatłana Cichanouska i lider węgierskiej totalnej opozycji, to świat dowie się o "bohaterach walczących o wolność z reżimem Łukaszenki i Orbana". Nie pomaga to sprawie białoruskiej. Operacja Trzaskowskiego podciągnie do góry obraz Łukaszenki na Zachodzie. Tylko po to, by zaszkodzić konkurencji w Polsce i na Węgrzech. To będzie wykorzystanie sprawy białoruskiej, by dołożyć konkurencji partyjnej. Za to Trzaskowski powinien smażyć się w politycznym piekle, on to robi z premedytacją – podkreślił wiceminister Dziedziczak.

Czytaj też:

Waszczykowski: Terlecki miał racjęCzytaj też:

"To chyba racjonalne zachowanie". Prezydent zabrał głos ws. burzy wokół Cichanouskiej