"To niezrozumiałe". Piłkarz pojechał do rodzącej żony, Hajto krytykuje

Piotr Zieliński od niedawna jest ojcem. Kilka dni temu urodził mu się syn. Piłkarz Napoli wyjechał ze zgrupowania kadry przed Euro 2020 w Opalenicy, aby móc towarzyszyć żonie podczas porodu. Pozwolenia na wyjazd udzielił mu trener polskich piłkarzy Paulo Sousa.

"Jesteś w pracy, jest turniej"

Nie wszystkim podoba się ta sytuacja. Decyzję o wyjeździe ze zgrupowania krytykuje komentator piłkarski Tomasz Hajto.

Były reprezentant Polski stwierdził na antenie Polsat Sport, że przed tak ważną imprezą nie powinno się zwalniać zawodników ze zgrupowania: – Dla mnie jest to coś niezrozumiałego. Jesteś w pracy, jest turniej, szykujemy się do wielkiego turnieju. Za chwilę ktoś będzie mówił, że był zmęczony, bo go nie było przez trzy dni.

Hajto stwierdził też, że gdy sam chciał dostać zwolnienie od trenera klubowego, by odwiedzić żonę przed operacją, usłyszał, że „ma zostać i na tę operację zarobić”. – To mnie nauczyło, że jest praca i są obowiązki – powiedział.

Innego zdania był Radosław Majewski, piłkarz Wieczystej Krajów. Sportowiec wskazał, że narodziny pierwszego dziecka to szczególny dzień, a trener też jest człowiekiem i doskonale to rozumie.

– "Maja", ja mam swoje spojrzenie, ty jesteś dużo młodszy i nie przeżyłeś takiej sytuacji – odpowiedział Hajto. – Przeżywałem. Mnie trener zwolnił, jak mi się dziecko rodziło – odpowiedział Majewski.

Euro 2020. Kiedy mecze Polaków?

Turniej piłkarskich mistrzostw Europy rozpocznie się 11 czerwca 2021 roku, a zakończy 11 lipca finałem na stadionie Wembley w Londynie.

Mecze polskiej reprezentacji w fazie grupowej:

14.06.2021 Polska - Słowacja, zwycięzca play-off B (Sankt Petersburg, 18:00)

19.06.2021 Hiszpania - Polska (Sewilla, 21:00)

23.06.2021 Szwecja - Polska (Sankt Petersburg, 18:00)

