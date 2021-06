Posłanka Lewicy: Tusk ma bardzo dużo na sumieniu

Parlamentarzystka w rozmowie z portalem wPolityce.pl odniosła się do zapowiedzi powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki. – Historia pokazuje, że dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. Tusk miał swój czas, przez siedem lat był premierem. Oczekiwania w PO oczywiście są bardzo duże odnośnie tego, żeby wrócił do polskiej polityki, ale też mogą doznać bardzo dużego rozczarowania. Ten balon napompowany przez działaczy PO może pęknąć i wówczas już naprawdę nie będzie co zbierać. W polityce po prostu każdy ma swój czas i powinien mieć takie wyczucie, kiedy odejść i nie wracać, bo to się najzwyczajniej w świecie nie uda – mówi Pawliczak.

Według posłanki Lewicy Donald Tusk nie jest nową twarzą w polskiej polityce i dlatego jego powrót do kraju nie spotkałby się z tak dużą radością, jak twierdzą niektórzy jego zwolennicy.

"Ma dużo na sumieniu"

– Tusk ma również bardzo dużo na sumieniu. Podejrzewam, że jeżeli na poważnie chciałby wrócić do polskiej polityki i znów prowadzić Platformę Obywatelską, bo nie mam wątpliwości, że jeżeli już miałby wrócić, to chciałby być liderem PO, to te sprawy, które były negatywnym aspektem jego rządów, będą uwypuklone – wskazuje posłanka.

Dopytywana, co ma na myśli, Pawliczak wyjaśnia: – Myślę tutaj na przykład o podwyższeniu wieku emerytalnego, aferach, które miały miejsce za jego rządów, czy teraz chociażby sprawie Sławomira Nowaka. Nie mam wątpliwości, że gdyby Donald Tusk wrócił do polskiej polityki, to wszystkie kłopotliwe dla niego sprawy zostałyby odgrzane.

