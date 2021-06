Dziemianowicz-Bąk: Planem Lewicy jest odbudowa państwa silnego usługami publicznymi

Posłanka Lewicy mówiła na antenie Radia WNET o niewystarczającej jej zdaniem pomocy państwa dla przedsiębiorstw w trakcie epidemii, a także o zbyt niskim poziomie zaszczepienia społeczeństwa. W jej ocenie zarówno obecny rząd, jak i poprzednia „prawicowa” koalicja PO-PSL postawiły na rozwój sektora publicznego kosztem sektora publicznego.

Priorytetem służba zdrowia

Zdaniem polityk Lewicy kryzys związany z koronawirusem obnażył słabość publicznej ochrony zdrowia w polskim państwie.

– Oczywiście, że dla Lewicy najważniejszym planem po pandemii jest odbudowa państwa silnego właśnie usługami publicznymi. Silnego sprawną infrastrukturą żłobkową i przedszkolną, związaną z ochroną zdrowia czy edukacją, ale także opieką nad najstarszymi, którzy także zostali pozostawieni sami sobie w tym trudnym czasie – oceniła polityk.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk uważa, że ingerencja rządu w gospodarkę w trakcie epidemii była zbyt słaba. – Okazała się niewystarczająca. – ocenia. – Gospodarka to nie wszystko. Jednak podczas tak poważnego kryzysu zdrowotnego absolutnym priorytetem powinna być walka o zdrowie i życie – wskazuje dalej poseł partii RAZEM. Dopytywana, które państwa poradziły sobie lepiej, ocenia, że wszędzie było lepiej, niż w Polsce.

– Polski rząd postawił w czasie kryzysu na ratowanie gospodarki, a nie na ratowanie życia i zdrowia Polek i Polaków – uważa polityk.

– To co teraz można zrobić, to wyciągnąć i lekcje i skupić się przede wszystkim na odbudowie, czy wręcz budowie systemu silnej ochrony zdrowia. Na poprawieniu sytuacji pielęgniarek, ratowników medycznych, lekarzy, czyli całego białego personelu, którego w pewnym momencie zacznie brakować – mówi Dziemianowicz-Bąk.

Koronawirus – najnowsze dane

Mamy 194 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – podało w poniedziałek MZ. W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 8 osób.

Nowe przypadki SARS-CoV-2 dotyczą województw: mazowieckiego (27), śląskiego (26), wielkopolskiego (23), małopolskiego (21), kujawsko-pomorskiego (11), opolskiego (11), dolnośląskiego (10), lubelskiego (10), podlaskiego (9), zachodniopomorskiego (9), pomorskiego (7), lubuskiego (6), podkarpackiego (6), łódzkiego (5), świętokrzyskiego (4) i warmińsko-mazurskiego (3).

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w komunikacie, że 6 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

