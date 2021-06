Niemcy chcą zlikwidować prawo weta w UE. Mocny komentarz Romanowskiego

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas stwierdził w poniedziałek, że przyszła pora, aby zlikwidować prawo weta w Unii Europejskiej. Słowa niemieckiego polityka mocno skomentował w mediach społecznościowych wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Koniec weta w UE?

Maas stwierdził, że Unia Europejska powinna stać się bardziej skuteczna na polu polityki zagranicznej. Zdaniem niemieckiego polityka decyzyjność Wspólnoty blokują państwa, które za pośrednictwem mechanizmu weta "paraliżują" politykę zagraniczną UE.

– Nie możemy już dłużej pozwalać, abyśmy byli zakładnikami tych, którzy paraliżują europejską politykę zagraniczną swoim wetem, nawet jeśli oznacza to, że my też możemy zostać przegłosowani – powiedział Maas.

W tym kontekście niemiecki polityk stwierdził stanowczo, że "weto musi zniknąć". Minister spraw zagranicznych Niemiec wskazał, że w sprawie europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jest zwolennikiem wprowadzenia głosowania większościowego. Ta kwestia ma stać się „centralnym punktem” w dyskusjach na konferencji na temat przyszłości Europy.

Romanowski ostrzega przed niemiecką hegemonią

Do słów Maasa odniósł się wiceszef resortu sprawiedliwości. Marcin Romanowski napisał na Twitterze, że mechanizm weta do tej pory chronił mniejsze państwa Unii Europejskiej przed niemiecką hegemonią. Jeśli dojdzie do postulowanej przez Maasa zmiany, może to źle skończyć się dla UE.

"Szef niemieckiego MSZ stwierdził, że należy zlikwidować weto w UE. W końcu to ostatni mechanizm hamujący niemiecką hegemonię. Niemcy ewidentnie nie mogą już znieść sytuacji, w której inne kraje mogę nie przyjmować ich wizji. I tak długo dawali radę" – napisał Romanowski.

