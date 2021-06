Wójcik ostro do Trzaskowskiego: Niech zostawi w spokoju nasze relacje

W piątek po wspólnej konferencji prasowej z Trzaskowskim, Cichanouska wzięła udział w wydarzeniu organizowanym przez Campus Polska Przyszłości – inicjatywę wiceprzewodniczącego PO skierowaną do młodych.

Sytuację skomentował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Na swoim profilu na Twitterze napisał, że skoro Cichanouska bierze udział w "mityngu" Trzaskowskiego, to powinna szukać pomocy w Moskwie, a nie w Polsce.

Wójcik: Niech nikt nas nie skłóca

Do sprawy odniósł się dziś na antenie TVN24 Michał Wójcik.

– Nie chciałbym, żeby ktokolwiek skłócał nas z narodem białoruskim. Cztery wieki byliśmy jednym państwem. Niech nikt nas po prostu nie skłóca. Niech Trzaskowski zostawi w spokoju nasze relacje z opozycją białoruską, bo nikt więcej dla opozycji białoruskiej, dla narodu białoruskiego nie zrobił niż polska władza. Mówię o wszystkich ugrupowaniach politycznych – stwierdził polityk.

Odnosząc się do wniosku o odwołanie marszałka Terleckiego, stwierdził, że oznacza to, że opozycja "próbuje znowu dymić". – Taka jest prawda – stwierdził.

– Uważam że opozycja powinna wycofać ten wniosek, dlatego że to jest nie w porządku, nieuczciwe. Nie dzieli nas sprawa sytuacji na Białorusi w Polsce. Nie powinno tak być w żadnym razie – mówił dalej.

"Pewna niezręczność"

Wójcik przyznał, że tweeterowy wpis marszałka Terleckiego był "pewną niezręcznością".

– Oczywiście była pewna niezręczność tego tweeta, natomiast chcę powiedzieć i tu całkowicie podpisuję się pod słowami tych, którzy mówią, że marszałek Terlecki to postać z pięknym życiorysem. Jeżeli ktoś miałby na korepetycje być wysłany, to Trzaskowski czy Budka właśnie do Terleckiego, nie odwrotnie – zaznaczył.

– Była niezręczność pewna w tym wpisie, natomiast to nie jest powód do tego, żeby odwoływać marszałka Terleckiego. Gdyby tak było, to w przypadku Turowa pan Trzaskowski już dawno powinien się podać do dymisji, nie być prezydentem Warszawy, za ten wpis, który on zrobił, za to co mówił – dodawał.

