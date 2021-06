Hołownia goni PiS w najnowszym sondażu. Kwaśniewski: Dowód na zmęczenie Polaków

Z sondażu United Survey na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w minioną niedzielę, na czele partii politycznych znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 34,4 proc. ankietowanych. Coraz bliżej partii rządzącej jest Szymon Hołownia. Na jego ugrupowanie Polska 2050 wskazało aż 23 proc. respondentów. Realnej konkurencji dla PiS-u nie stanowi stojąca na trzecim miejscu na podium Koalicja Obywatelska, według sondażu, chce na nią głosować jedynie 14 proc. badanych.

W sejmowych ławach znaleźliby się jeszcze przedstawiciele Lewicy (8,1 proc.), Konfederacji (7,6 proc.). Tuż pod progiem wyborczym znalazłaby się PSL-Koalicja Polska z wynikiem 4,7 proc. Niezdecydowanych było 8,2 proc. uczestników badania.

Chęć udziału w wyborach zadeklarowało 47,5 proc. ankietowanych. 35 proc. wskazało odpowiedź "na pewno", 12,5 proc. – "raczej tak". 33,4 proc. badanych zdecydowanie nie przystąpi do głosowania, a 16,7 proc. respondentów twierdzi, że raczej tego nie zrobi. 2,4 proc. nie podjęło jeszcze decyzji.

Sondaż przeprowadzono 4 czerwca, metodą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI), na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Kwaśniewski: PiS dowiezie pozycję lidera do wyborów

W programie "Tłit" Wirtualnej Polski do tych wyników odniósł się były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

– PiS jest liderem i dowiezie tę pozycję lidera do kolejnych wyborów – co do tego nie ma dwóch zdań. Oni wygrają jako partia wybory, ale jednak wygrają z ilością głosów poniżej pułapu, który już mieli. To jest istotne. PiS-owi z takim wynikiem może wiele brakować do większości parlamentarnej – ocenił.

Rosnące poparcie dla nieobecnego wcześniej na polskiej scenie politycznej Hołowni Kwaśniewski wiąże ze "zmęczeniem" Polaków obecną klasą polityczną.

– Hołownia wygrywa wiele swoją osobowością, umiejętnością komunikowania się z ludźmi. Im więcej głosów ma Polska 2050, tym bardziej oznacza to zmęczenie i frustrację wyborców tym, co się na scenie politycznej dzieje – tłumaczył Kwaśniewski.

"Kryzys się pogłębia"

Były prezydent skomentował również słaby wynik Koalicji Obywatelskiej.

– Wynik Koalicji Obywatelskiej jest dla nich sygnałem, że kryzys się pogłębia. Być może rzeczywiście trzeba tu jakiegoś wstrząsu, być może trzeba powrotu Donalda Tuska, choćby po to, by przez jakiś czas dać nadzieję tym wyborcom, przeciągnąć ponownie wyborców od Hołowni do KO – mówił.

– Gdyby wybory skończyły się takim wynikiem, jak mówi sondaż, mamy w Polsce nowy rząd. To nie jest zła wiadomość – podsumował gość Wirtualnej Polski.

