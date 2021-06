Barack Obama: Polska stała się krajem autorytarnym

W rozmowie z amerykańską telewizją CNN Barack Obama odniósł się między innymi do kwestii kryzysu demokracji na świecie. – Wszyscy obywatele muszą wiedzieć, że droga do niedemokratycznych Stanów Zjednoczonych to nie jest jeden etap. To cała seria kroków – stwierdził.

Polska i Węgry "nie miały takich tradycji jak my"

– Gdy popatrzymy na takie miejsca, jak Węgry albo Polska, które nie miały takich demokratycznych tradycji jak my, nie były w nich tak mocno zakorzenione. A jednak jeszcze 10 lat temu były dobrze funkcjonującymi demokracjami, a stały się w gruncie rzeczy autorytarne – powiedział były prezydent USA w wywiadzie, którego fragment pokazała stacja TVN24.

Na uwagę prowadzącego program, że "demokracja nie zawsze umiera w wyniku przewrotu wojskowego, ale także przy urnach wyborczych", Obama odpowiedział: – Dokładnie tak. Władimir Putin że demokracja nie zawsze umiera w wyniku przewrotu wojskowego, ale także przy urnach wyborczych – stwierdził były przywódca Ameryki.

Kariera polityczna Obamy

Barack Obama był 44. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pełnił ten urząd przez dwie kadencje (w latach 2009–2017). Jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za rok 2009 za wysiłki w celu ograniczenia arsenałów nuklearnych i pracę na rzecz pokoju na świecie. W 2008 i 2012 roku tygodnik "Time" przyznał mu nagrodę Człowieka Roku.

We wrześniu 2020 roku fundacja prowadzona przez Obamę wytypowała dwie osoby z Polski do udziału w programie "Liderzy". Byli to aktywista LGBT Bart Staszewski i była kandydatka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

