Niemcy chcą likwidacji prawa weta w UE. Pomysł wspiera Róża Thun

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas stwierdził w poniedziałek, że przyszła pora, aby zlikwidować prawo weta w Unii Europejskiej.

Maas stwierdził, że Unia Europejska powinna stać się bardziej skuteczna na polu polityki zagranicznej. Zdaniem niemieckiego polityka decyzyjność Wspólnoty blokują państwa, które za pośrednictwem mechanizmu weta "paraliżują" politykę zagraniczną UE.

– Nie możemy już dłużej pozwalać, abyśmy byli zakładnikami tych, którzy paraliżują europejską politykę zagraniczną swoim wetem, nawet jeśli oznacza to, że my też możemy zostać przegłosowani – powiedział Maas.

W tym kontekście niemiecki polityk stwierdził stanowczo, że "weto musi zniknąć". Minister spraw zagranicznych Niemiec wskazał, że w sprawie europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jest zwolennikiem wprowadzenia głosowania większościowego. Ta kwestia ma stać się „centralnym punktem” w dyskusjach na konferencji na temat przyszłości Europy.

Róża Thun popiera niemiecki pomysł

Pozytywnie do niemieckiego pomysłu odniosła się europoseł Róża Thun. Jeden z internautów udostępnił na Twitterze artykuł portalu DoRzeczy, w którym opisaliśmy postawę niemieckiej dyplomacji. "Berlin dokręca śrubkę, pierwsze pomysły likwidacji prawa veta w Unii" – napisał użytkownik Twittera. Do jego słów odniosła się europoseł opozycji.

"Przecież to akurat my wiemy najlepiej (albo przynajmniej wiedzieć powinniśmy), że liberum veto prowadzi wyłącznie do katastrof!" – napisała polityk w odpowiedzi na Twittterze.

