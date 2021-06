Nagrania "Tour de Konstytucja" z dziećmi. Czarnek: To obrzydliwy skandal

"Tour de Konstytucja" została zainicjowana kilka dni temu. Jak czytamy w internecie jest to "obywatelskie wydarzenie ogólnopolskie", którego tematem przewodnim jest pytanie o to, "jakie powinno być państwo obywatelskie w oparciu o wartości konstytucyjne".

W wydarzeniu biorą udział środowiska sprzyjające opozycji, Komitet Obrony Demokracji oraz część środowisk sędziowskich. Wśród twarzy akcji są m.in. były muzyk Zbigniew Hołdys oraz Adam Bodnar.

Do dzieci o aborcji

W ramach "Toru de Konstytucja" sędzia Waldemar Żurek zawitał dzisiaj do małopolskich Dobczyc. Towarzyszył mu małopolski prokurator oraz działacze KOD.

Na opublikowanym nagraniu widać, jak w pewnym momencie na plac zostały przyprowadzone również dzieci z pobliskiej szkoły. Szokować może, że oprócz "nauk" o ustawie zasadniczej, organizatorzy postanowili poruszyć temat aborcji.

– Ścigamy za wszystko. Był tutaj przykład aborcji. Jedziecie do Czech, a my jako prokuratura zatrzymujemy was na granicy, bo takie jest rozporządzenie. Cóż z tego, że jest ono niezgodne z konstytucją – mówił jeden z prokuratorów Bolesław Laszczak do uczniów podstawówki.

Wcześniej natomiast na placu były dzieci z przedszkola, którym wręczono chorągiewki.

Czarnek zapowiada interwencję

O komentarz do tych wydarzeń został poproszony minister Czarnek przez portal wpolityce.pl. – To jest skandal. Natychmiast zainterweniuję. To obrzydliwy skandal, który będę wyjaśniał. Użyję wszystkich narzędzi, które ma do swojej dyspozycji minister edukacji i nauki. Kurator oświaty natychmiast będzie podejmował czynności w tej sprawie – mówi minister.

Polityk podkreśla, że rozważane będzie postępowanie dyscyplinarne wobec osób, które doprowadziły do tej "indoktrynacji dzieci i młodzieży".

