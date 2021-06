Prezydent: To dowód na to, że "Polak potrafi"

Prywatna firma Pronar jest jednym z największych przedsiębiorstw na Podlasiu. Ma zakłady w kilku miastach na terenie województwa. Prezydent odwiedził siemiatycki zakład Pronaru, gdzie oglądał m.in. otwarte ostatnio centrum wystawiennicze tej firmy.

Prezydent: Odwiedzam takie miejsca z dumą

– Bardzo dziękuję za te 30 lat działalności firmy Pronar dla Podlasia, dla Polski, a więc dla tej małej ojczyzny i naszej wielkiej ojczyzny. Muszę powiedzieć, że dumą odwiedzam takie firmy jak ta, bo to jest przykład tego, że po pierwsze Polak potrafi, po drugie, że polski przemysł rodzimy może być na absolutnie światowym poziomie. To to nie jest europejski poziom, to jest poziom światowy, top of the top – powiedział Andrzej Duda podczas konferencji prasowej.

Prezydent podkreślał, że ważne jest, aby także inne firmy miały w regionie warunki do rozwoju i aby "galopująco" rozwijał się cały region.

Via Carpatia szansą dla Podlasia

Jak wskazał Andrzej Duda, warunkiem koniecznym do takiego rozwoju jest dobra i nowoczesna infrastruktura.

Prezydent ma nadzieję, że elementem tej infrastrultury będzie powstająca właśnie droga S19 Via Carpatia, która połączy północ z południem Europy. – Chciałbym, żeby także i inne firmy tutaj na Podlasiu miały zapewnione możliwości transportowe poprzez dobrze funkcjonującą nowoczesną sieć drogową, nowoczesną sieć kolejową i liczę na to, że w najbliższych latach to właśnie wielkie zadanie, przede wszystkim spoczywające na władzach centralnych, a więc na polskim rządzie, na ministerstwie infrastruktury, na GDDKiA, że ono zostanie tutaj zrealizowane chociażby przez budowę Via Carpatii – mówił polityk.

