Gill-Piątek: Rząd zawalił. Jesteśmy bezbronni

Hakerzy włamali się na prywatną skrzynkę mailową szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka oraz jego żony.

Na rosyjskim serwisie Telegram pojawiły się dokumenty, które rzekomo wykradziono ze skrzynki mailowej ministra. Jak przytacza Onet, opublikowany został m.in. dokument z Departamentu Studiów Strategicznych z sierpnia 2020 roku, w którym pojawiły się rekomendacje dotyczące ułatwienia dla osiedlania się w Polsce Białorusinów. Dokument opisuje także sytuację mniejszości polskiej na Białorusi i możliwości sprowadzania repatriantów.

Minister opublikował oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Zapewnił, że nie było tam żadnych tajnych informacji.

Gill-Piątek: Jesteśmy bezbronni

Sprawę komentowała w Polsat News Hanna Gill-Piątek z Polski 2050 Szymona Hołowni.

– Dlaczego minister, który jest tak ważną osobą w Polsce, bo Dworczyk jest odpowiedzialny za program szczepień, posługuje się prywatną pocztą do służbowej korespondencji. Jedyną dobrą rzeczą jest to, że ktoś Białorusinami przyjeżdżającymi do Polski się zajmuje i Michał Dworczyk być może jest tutaj osobą wpływową, ale nie chciałabym się dowiadywać o tym z jego wykradzionego konta – mówiła polityk.

Zwróciła uwagę, że atak nie dotyczył tylko prywatnej poczty, ale również konta facebookowego żony Michała Dworczyka.

– Jesteśmy bezbronni. System kompletnie nie działa. Rząd zawalił tę sprawę. Świat idzie do przodu, a my stoimy w miejscu – oceniła. – Inne kraje wdrażają szkolenia dla parlamentarzystów. Ministrowie powinni podlegać kontroli jeśli chodzi o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa – tłumaczyła.

– Powinniśmy bardziej zwracać uwagę na cyberbezpieczeństwo. W Polsce w niesamowitym tempie rozprzestrzeniają się różne fake newsy, np. dotyczące szkodliwości szczepień – podkreślała.

Czytaj też:

"Nie ma w tym nic nadzwyczajnego". Dworczyk komentuje słowa TerleckiegoCzytaj też:

Cyberatak na EMA. Wyciekły poufne dokumenty dotyczące szczepionek przeciw COVID-19Czytaj też:

Cyberatak na Bundestag. Niemieckie MSZ wezwało ambasadora Rosji