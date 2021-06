Neumann: Tusk nie wróci w taki sposób, jak niektórzy myślą

W rozmowie z RMF FM poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann komentował ostatnie doniesienia o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki.

– Donald Tusk jest w Platformie, nie musi do niej wracać. Jest członkiem, jest honorowym przewodniczącym wręcz. To Platforma wskazywała go jako kandydata na szefa EPP. Nie uważam, że wróci w sposób taki, jak niektórzy myślą – że jutro ogłasza, że chce być szefem Platformy – mówił wpolityk.

– Tusk może być dla nas jako dla opozycji osobą, która będzie integratorem różnych ruchów i złoży tę scenę polityczną – zauważył.

"Chyba nie dzisiaj, bliżej końca kadencji"

Jak zaznaczał Neumann, Tusk ma "poważną rolę do odegrania w ramach Europejskiej Partii Ludowej".

– Po pandemii będzie miał mnóstwo zajęć europejskich, spotkań i wyjazdów. Myślę, że Donald Tusk może być w polityce polskiej aktywny, ale chyba nie dzisiaj, bliżej końca kadencji – podkreślał polityk.

Zdaniem Sławomira Neumanna Platforma Obywatelska nie powinna czekać na Donalda Tuska, tylko sama się odbudować.

– Nam grozi wczesnowęgierski wariant, kilku list wyborczych opozycyjnych, co byłoby katastrofą. Nie należy łączyć wszystkich ze wszystkimi, bo się nie da. Ale lepiej mieć dwie listy na opozycji niż pięć – tłumaczył – Borys (Budka – przyp. red.) i cała Platforma musi sama się odbudować. Nikt za nas tego nie zrobi. Traktuję rozmowę o Donaldzie Tusku i jego powrocie trochę jak szukanie alibi – że my za bardzo nie musimy nic robić, bo przyjdzie Donald i wszystko poukłada – dodawał.

