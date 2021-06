Popularny aktor chce dostępu do imprez kulturalnych tylko dla zaszczepionych

– Jeśli ludzi nie można przekonać do tego, aby dla naszego wspólnego dobra się zaszczepili, to trzeba zastosować inne środki, które ich przekonają albo zmuszą do szczepień – stwierdził Artur Barciś.

Aktor znany z występów w popularnych serialach komediowych zdecydowanie sprzeciwia się możliwości uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych osób, które nie zaszczepiły się przeciwko COVID-19. Jego zdaniem zdrowie uczestników koncertu czy spektaklu jest zdecydowanie ważniejsze niż "czyjeś złe samopoczucie". Kilka miesięcy temu Barciś sam przeszedł zakażenie koronawirusem, jak jednak stwierdził w rozmowie z dziennikarzem, nie miało to wpływu na jego pogląd dotyczący szczepień. Wstęp tylko dla zaszczepionych Aktor przekonuje, że "dla dobra wspólnego większość z nas powinna się zaszczepić". W związku z tym nie rozumie postawy ludzi, którzy odrzucają możliwość przyjęcia szczepionki i nabycia odporności. – To, że ktoś sobie coś sądzi, nic nie znaczy. Wiele osób czerpie wiedzę z internetu, od znachorów czy influencerek. Ale taka "wiedza" prowadzi w ślepą uliczkę. Albo czerpiemy z rzetelnej wiedzy naukowej, albo wierzymy w "czipy" i inne bzdury na temat szczepionek – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską. Barciś stwierdził także, że osoby niezaszczepione nie powinny móc brać udziału w wydarzeniach kulturalnych. – Przepraszam, ale najważniejsze jest nasze zdrowie. Mniej ważne jest to, że ktoś poczuje dyskomfort, że nie wejdzie na koncert. To jest jego czy jej wybór, że się nie zaszczepi, a nie żadna dyskryminacja. Ktoś, kto świadomie dokonuje takiego wyboru, musi się liczyć się z tym, że do pewnych miejsc nie będzie mógł wejść – powiedział. Dopytywany, czy protestowałby, gdyby na jego występ mogły wejść wyłącznie osoby posiadające "paszport covidowy" zaprzeczył, ponieważ miałby świadomość, że "wszyscy ludzie siedzący na widowni są bezpieczni, a to jest dla mnie najważniejsze". Czytaj też:

"Małemu, zakompleksionemu chłopakowi pokazała drogę". Artur Barciś w żałobieCzytaj też:

"Niekompetencja i brak wyobraźni". Mocne słowa znanego aktora: Do tego skandalu nie należało dopuścić