"Wracaj Krzysiu do pisowskiej propagandy". Dąbrowa atakuje Ziemca

Sprawa związana jest z wywiadem Baracka Obamy dla CNN, w którym były prezydent USA wspomniał o Polsce i Węgrzech. – Gdy popatrzymy na takie miejsca, jak Węgry albo Polska, które nie miały takich demokratycznych tradycji jak my, nie były w nich tak mocno zakorzenione. A jednak jeszcze 10 lat temu były dobrze funkcjonującymi demokracjami, a stały się w gruncie rzeczy autorytarne – stwierdził Obama.

Na jego słowa zareagował premier Mateusz Morawiecki. – Wystarczy tutaj przyjechać, a nie czytać jakieś opracowania, które fałszują obraz Polski – oświadczył szef polskiego rządu i zaprosił Obamę do naszego kraju.

Fala komentarzy na Twitterze

Wypowiedź premiera nie spodobała się Krzysztofowi Mądelowi, który napisał na Twitterze, że "Morawiecki się pogrąża". "Obama redagował w Harvard najlepsze pismo naukowe o prawie międzynarodowym, o którym Pan nawet nie słyszał, w Warszawie wygłosił świetne przemówienie o dokonaniach Polski, 10x lepsze od pańskich, sugerując że on słucha plotek" – dodał jezuita.

Słowa duchownego skomentował dziennikarz TVP Krzysztof Ziemiec. "Jezuici do ewangeli. Politycy do pracy. Dziennikarze do piór. I tyle w temacie" – stwierdził.

Wpis Ziemca spotkał się z ostrą reakcją Kamila Dąbrowy. "Wracaj Krzysiu do pisowskiej propagandy w szczujni i nie moralizuj. Różnica między dziennikarzem a Tobą jest taka jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym. Tyle na temat" – napisał dziennikarz.

Kim jest Kamil Dąbrowa?

Kamil Dąbrowa był w latach 2018–2020 rzecznikiem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. O Dąbrowie zrobiło się głośno kilka lat temu, kiedy jeszcze jako dyrektor radiowej Jedynki zdecydował, że w związku z wprowadzaną wówczas nowelizacją ustawy medialnej rozgłośnia będzie emitowała co godzinę na przemian hymny Polski i Unii Europejskiej. Dziennikarz stracił funkcję szefa Programu Pierwszego Polskiego Radia w styczniu 2016 roku.

