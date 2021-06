Kwaśniewski: Mogę przestrzec Tuska

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się spekulacje dotyczące powrotu byłego premiera do krajowej polityki. Według doniesień portalu wpolityce.pl działacze Platformy Obywatelskiej rozważają scenariusz powrotu Tuska, który zakłada jego start w wyborach uzupełniających do Senatu w którymś z okręgów zdominowanych przez opozycję.

Wielu polityków PO podkreśla, że Tusk mógłby uratować tracąca w sondażach partię. Według Bartosza Arłukowicza były premier mógłby odbudować tożsamość Platformy. Z kolei senator Marcin Bosacki stwierdził w jednym z wywiadów, że "nie ma osoby w Platformie Obywatelskiej, która by nie chciała powrotu Tuska do polskiej polityki".

Z kolei politycy pozostałych partii opozycyjnych, jak również posłowie Zjednoczonej Prawicy, albo nie wierzą w powrót Tuska albo podchodzą do niego w sposób lekceważący, przekonując, że ponowne zaangażowanie się w krajową politykę byłego premiera nie zmieni nic w trudnej sytuacji Platformy.

Tymczasem sam zainteresowany zabrał głos w sprawie swojego powrotu do polskiej polityki. W TVN24 Tusk powiedział, że jest gotowy "podjąć każdą decyzję, żeby pomóc odwrócić niebezpieczny dla Polski bieg zdarzeń". Wykluczył jednak zastąpienie Budki na stanowisku szefa PO oraz start w wyborach do Senatu.

Kwaśniewski ostrzega Tuska

Były prezydent jest zdania, że ewentualny powrót do krajowej polityki będzie wiązał się ze znacznym wysiłkiem dla byłego premiera. Podczas rozmowy w TVN24 Kwaśniewski zastanawiał się, czy Tusk podołałby takiemu zadaniu.

– Uważam, że sam powrót Tuska do polskiej polityki jej nie zaszkodzi, będzie na pewno poprawiał jakość, będzie ciekawsza. Natomiast sam powrót jest trudny, bo minęło sporo czasu – powiedział. Były prezydent ma też dla Tuska przestrogę.

– Mogę przestrzec Tuska. Jeżeli wracać, to na sto procent. Jeżeli chce wrócić i zadziałać skutecznie to tak. Czas też biegnie. Tusk dobrze się trzyma, ale młodszy nie jest. Też trzeba zapytać, czy do takiego wysiłku jest gotowy. Jeżeli to miałoby polegać, że on będzie patronował, a reszta zasuwać, to niewiele z tego wyniknie – stwierdził Kwaśniewski, który zaznaczył, że Tusk mógłby zaproponować politykom wszystkich opcji program minimum, który zawiera się w stwierdzeniu "siądźmy do stołu, rozmawiajmy".

