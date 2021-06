Terlecki podał datę głosowania nad jego odwołaniem. Padły mocne słowa pod adresem opozycji

Ryszard Terlecki podczas czwartkowego briefingu prasowego w Sejmie zapowiedział, że głosowanie nad jego odwołaniem odbędzie się w dniach 23-24 czerwca. Wnioski w tej sprawie złożyły kluby Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy i koła poselskiego Polska 2050.

– Chciałem zapowiedzieć, że najbliższe posiedzenie Sejmu, 15 czerwca będzie niezbyt długie, ponieważ po tym posiedzeniu odbędzie się klub wyjazdowy PiS-u. W związku z tym wniosek o odwołanie wicemarszałka [Sejmu] będzie rozpatrywany tydzień później, ale oczywiście będzie rozpatrywany i w przeciwieństwie do sytuacji w Senacie nie zamierzamy niczego przewlekać – powiedział Terlecki.

Polityk dodał, że w sprawie wpisu o Cichanouskiej nie ma sobie nic do zarzucenia. Terlecki nie zamierza także składać dymisji. W mocnych słowach określił za to postawę polityków opozycji.

– Tak chamskiej opozycji jaką mamy, to trudno szukać gdziekolwiek w Europie, więc niech popatrzą do lustra i sami sobie odpowiedzą. Nie, sobie nic nie mam do zarzucenia. Napisałem list do pani Cichanouskiej wyjaśniający z kim się zamierza zadawać na tym pikniku czy jak to się nazywa w Olsztynie. Mam nadzieję, że zrozumie swój błąd i nie przyjedzie na ten piknik – powiedział Terlecki.

Terlecki skrytykował Cichanouską

"Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" – napisał w piątek na swoim profilu polityk PiS, komentując udział liderki białoruskiej opozycji w wydarzeniu organizowanym przez Campus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego.

Wpis wywołał burzę. Dymisji wicemarszałka Sejmu domagają się politycy opozycji. Sprawę skomentowała sama Cichanouska nazywając wpis Terleckiego "dziwnym". Z kolei Terlecki napisał do liderki białoruskiej opozycji list, w którym stwierdził m.in., że przez spotkanie z Trzaskowskim "źle przysłużyła się sprawie białoruskiej w Polsce".

