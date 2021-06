Jaki ostro do europosłów: Nie liczcie na to

W swoim wystąpieniu Jaki odniósł się do kwestii powiązania wypłat środków unijnych z praworządnością. Zdaniem europosła, Unia Europejska chce móc kontrolować państwa członkowskie, sama z kolei łamiąc bądź naginając przy tym traktatowe zasady.

– Znów chcecie państwo więcej uprawnień – zwrócił się do zgromadzonych w Parlamencie Europejskim polityków Patryk Jaki. – Może ta idea byłaby nawet słuszna, gdyby nie to, że przecież my bardzo dobrze wiemy, jak państwo korzystacie z tych uprawnień, które do tej pory sobie rozszerzyliście – mówił polski polityk.

Jaki zauważył, że zwiększanie kompetencji organów Unii Europejskiej nie jest wykorzystywane do polepszania bytu obywateli państw członkowskich czy wzmacniania demokracji, ale do używania owych uprawnień jako "politycznej pałki".

Jaki: Praworządność według brukselskich elit

– Czym jest ta praworządność, o której państwo znów dziś wspominacie? – zapytał polski europoseł. – Jest gwałceniem traktatów i chowaniem waszych opinii prawnych, które o tym mówią. Jest podważaniem wyborów demokratycznych w Polsce i na Węgrzech, bo demokracja nie wybrała tak, jak wy byście chcieli – powiedział Jaki.

– To napuszczanie jednych państw na drugie; to prawo do zabijania nienarodzonych dzieci, które jeszcze bezczelnie nazywacie prawem człowieka. To narzucanie innym, że płeć człowieka to nie jest sprawa biologii, ale sprawa wolnego wyboru. To wreszcie cenzura i represje dla wszystkich, którzy odwołują się chrześcijańskich wartości Europy – kontynuował Jaki.

Polski polityk wskazał, że ojcowie - założyciele Unii Europejskiej w obecnych czasach nie mogliby pełnić żadnych funkcji w jej strukturach właśnie z powodu cenzury i rugowania chrześcijańskich wartości z przestrzeni publicznej.

– Nie liczcie na to, że przyjdzie ktoś dzisiaj i wam pomoże tworzyć kolejne uprawnienia i kolejne narzędzia do tego, żebyście pokazywali znów to swoje kolonialne myślenie. Myślenie, które oczywiście w słowach potępiacie, a potem pokazujecie, że jeśli ktoś myśli inaczej, to zabierzemy mu pieniądze – powiedział europoseł.

