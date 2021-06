Dzieci na wiecu KOD. Kurator: To skandal. Wyciągnę konsekwencje

Do sieci dostało się nagranie zorganizowanego w Dobrzycach wydarzenia "Tour de Konstytucja", podczas którego dzieciom opowiadano o aborcji. "Tour de Konstytucja" została zainicjowana kilka dni temu. Jak czytamy w internecie jest to "obywatelskie wydarzenie ogólnopolskie", którego tematem przewodnim jest pytanie o to, "jakie powinno być państwo obywatelskie w oparciu o wartości konstytucyjne".

W wydarzeniu biorą udział środowiska sprzyjające opozycji, Komitet Obrony Demokracji oraz część środowisk sędziowskich. Wśród twarzy akcji są m.in. były muzyk Zbigniew Hołdys oraz Adam Bodnar.

Nowak: Sytuacja bulwersująca

O ocenę wydarzenia poproszona została małopolska kurator oświaty. – To sytuacja bulwersująca, bo happening był wiecem politycznym, co nie mieści się w jakimkolwiek prawie szkolnym, tymczasem nauczyciele byli zainteresowani zaprowadzeniem tam uczniów, nie poinformowali o tym rodziców – powiedziała Barbara Nowak na antenie Polskiego Radia 24.

Dodała, że uczniowie "robili tam tłum", byli aktywnymi uczestnikami wydarzenia, do nich zwracali się obecni tam sędziowie. – Dziecko z klasy piątej ma ledwie 12 lat, a tam pojawiały się treści aborcyjne czy też te dotyczące środowiska LGBT. Szokujące jest to, że osoby, które mają wiedzę o prawie, jednocześnie to prawo łamią – podkreśliła Barbara Nowak.

– To, co się stało, musi zostać napiętnowane, a ja wyciągnę konsekwencje. Dziś wiem, że winą za to, że dzieci uczestniczyły w tej farsie, ponosi pani dyrektor i nauczyciele. Wszyscy staną przed komisją dyscyplinarną z różnego rodzaju wnioskami. Rodzice też będą domagali się kar za upublicznienie wizerunku dzieci, jak sądzę. Zwrócę się też do burmistrza w sprawie natychmiastowego odwołania dyrektor, nie wykluczam też drogi prokuratorskiej – dodała kurator.

Wcześniej zajęcie się sprawą zapowiedział minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek.

