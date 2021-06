Prof. Zajkowska: Dalszy etap luzowania obostrzeń wydaje się rozsądny

W czwartek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili kolejne luzowanie obostrzeń epidemicznych.

Szef resortu zdrowia powiedział podczas konferencji, że tylko zaszczepieni nie będą wliczani do limitów osób.

"Zachęta" do szczepień

"Dalszy etap luzowania obostrzeń wydaje się rozsądny, co pokazuje obecna sytuacja epidemiczna" – podkreśliła prof. Zajkowska w rozmowie z PAP.

Zwróciła także uwagę fakt nieuwzględniania osób zaszczepionych w limitach. W opinii prof. Zajkowskiej ma to zachęcić Polaków do szczepienia się.

Dopytywana, czy niewliczanie zaszczepionych do limitów osób ma naukowe i medyczne potwierdzenie, podkreśliła, że "z pewnością było to przemyślane, oparte na ekspertyzach".

Zmiany w restrykcjach. Dwa etapy

Zgodnie z zapowiedzią premiera, już wkrótce ma zostać uruchomiona Strefa Kibica na Stadionie Narodowym

Od 13 czerwca w kościołach będzie mogło być więcej osób – zajęta będzie mogła być połowa miejsc. Dodatkowo od tego dnia wróci możliwość jedzenia i picia w kinach i teatrach.

Od 26 czerwca kolejne zmiany, które będą obowiązywały do końca sierpnia. Więcej osób będzie mogło przebywać na targach i konferencjach: 1 osoba na 10m2; zwiększone zostaną też limity podczas wydarzeń sportowych i koncertach na obiektach sportowych – 50 proc. miejsc będzie mogło być zajęte; kolejne poluzowanie to hotele i obiekty wypoczynkowe – limit zajętych miejsc będzie wynosił 75 proc. (do limitu nie będą wliczane dzieci do 12 r.ż.).

Kolejne zmiany to otwarcie dyskotek (limit 150 osób). Widownia na obiekatch sportowych będzie mogła byc wypełniona w 50 proc. W kinach i teatrach będzie mogło być zajętych 75 proc. miejsc. Podobnie w restauracjach i wesołych miasteczkach. Od 26.06 siłownie, kluby fitness, kasyna, obiekty handlowe, placówki pocztowe, biblioteki, targi, konferencje, wystawy i sale zabaw z nowym limitem uczestników – 1 osoba na 10 m².

