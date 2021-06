Karczewski: Powrót Tuska to kilka procent więcej dla PiS

W piątek w programie "Kwadrans polityczny" emitowanym na antenie TVP1 polityk był pytany o ewentualny powrót byłego premiera do krajowej polityki. O sprawie mówi się od kilku lat. W ubiegłym tygodniu Tusk udzielił wywiadu TVN24, w którym zadeklarował się jako "patriota Platformy Obywatelskiej", oświadczając, że nie pozwoli, by ta partia przeszła do historii.

– Cały czas jest mowa o ewentualnym powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki. Osobiście nie bardzo w to wierzę. To jest moje zdanie – powiedział Karczewski. – Spotykam się cały czas z wyborcami, szczególnie z wyborcami PiS. Rozmawiam i widzę, jakie jest nastawienie naszych wyborców do Donalda Tuska. Powrót Donalda Tuska to jest kilka procent więcej dla PiS – dodał.

Karczewski porównał Tuska do wirusa

Były marszałek Senatu przypomniał dotychczasową aktywność polityczną Tuska. Zwrócił m.in. uwagę na zapewnienia byłego premiera o tym, że nigdy nie wyjedzie do Brukseli. – Donald Tusk mówił, że na pewno zostanie w polskiej polityce, na pewno nigdzie nie wyjedzie, że będzie pełnił funkcję premiera, będzie tutaj politykiem, nie wyjedzie do UE. Jednak zdecydował inaczej – powiedział.

– Także tak jak ten wirus jest nieobliczalny, również i pan Donald Tusk jest nieobliczalny, więc być może wróci. Zapraszamy, Prawo i Sprawiedliwość zyska na tym – ocenił Karczewski, który wcześniej komentował dane Ministerstwa Zdrowia na temat sytuacji epidemicznej w Polsce i poprawiających się statystyk na temat liczby dziennych zakażeń oraz zgonów osób chorych na COVID-19.

