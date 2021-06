"Nie widzę upadających restauracji". Burza po słowach Niedzielskiego

W czwartek w RMF FM minister Zdrowia pytany był o rządowe wsparcie dla przedsiębiorców, w tym restauratorów, którzy reprezentują jedną z najbardziej dotkniętych przez pandemię koronawirusa branżę – gastronomię.

– Gdy jadę do pracy po Nowym Świecie, to nie widzę upadających restauracji – skomentował w RMF FM Adam Niedzielski.

Burza po słowach Niedzielskiego

Słowa szefa resort zdrowia wywołały lawinę komentarzy ze strony polityków opozycji.

– Jak oderwany jest rząd dzisiaj od rzeczywistości, widać było po słowach ministra Niedzielskiego, który przejechał się limuzyną po Nowym Świecie i powiedział, że nie widział żadnych zamkniętych lokali. Ja spacerowałem po Nowym Świecie i naliczyłem dwanaście zamkniętych lokali, restauracji, księgarni. My pomagamy przedsiębiorcom. Ponad 7 tysięcy przedsiębiorców w Warszawie skorzystało z pomocy – mówił w TVN24 prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski.

Arłukowicz: Napisałem tweeta do ministra

Do oceny ministra zdrowia odniósł się też w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Bartosz Arłukowicz.

– To arogancja władzy, oderwanie od rzeczywistości. Sam fakt, że minister opisuje rzeczywistość zza zaciemnionej szyby rządowej limuzyny jest przekłamaniem rzeczywistości – komentował.

– Napisałem wczoraj tweeta do ministra Niedzielskiego zaraz po tym, kiedy ta informacja się pojawiła, żeby po prostu przyjechał do ludzi – do Bornego Sulinowa, do Darłowa, zobaczył, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości, jak wyglądają zamknięte restauracje, jak wyglądają ludzie, którzy stracili pracowników. Ci ludzie tutaj są, oni są realni, z nimi trzeba rozmawiać. Kiedy oni czytają tego typu komunikaty, są bardzo oburzeni tym, że rząd w taki sposób podchodzi do ich problemów – dodawał polityk.

