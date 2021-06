Kamiński: Kaczyński ma armaty na Tuska

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się spekulacje dotyczące powrotu byłego premiera do krajowej polityki. Według doniesień portalu wpolityce.pl działacze Platformy Obywatelskiej rozważają scenariusz powrotu Tuska, który zakłada jego start w wyborach uzupełniających do Senatu w którymś z okręgów zdominowanych przez opozycję. Wielu polityków PO podkreśla, że Tusk mógłby uratować tracąca w sondażach partię.

Kamiński zdziwiony reakcją PO

Były premier, były przewodniczący Rady Europejskiej, a obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej powiedział w rozmowie z TVN24, że jest gotowy "podjąć każdą decyzję, żeby pomóc odwrócić niebezpieczny dla Polski bieg zdarzeń". Przyznał, że prowadzi rozmowy na temat tego, w jaki sposób może pomóc opozycji. – Jestem gotów zrobić wszystko, by Platforma nie przeszła do historii – zadeklarował Tusk. I dodał, że to ta partia jest "warunkiem niezbędnym po stronie opozycji, jeśli myślimy o wygranej w najbliższych wyborach parlamentarnych".

Do kwestii powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki odniósł się w rozmowie z Onetem wicemarszałek Senatu Michał Kamiński.

– Zdumiewa mnie to, z jakim odzewem spotkała się deklaracja Tuska. W samej PO wywołała wzruszenie rąk. Nie wywołała ona jakieś burzy – powiedział polityk. – Cieszyłbym się z powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki – dodał.

"Kaczyński ma gotowe armaty"

– Kaczyński ma gotowe wszystkie armaty na wojnę z Tuskiem. Niestety od paru lat wygrywa tę wojnę – stwierdził polityk.

– Donald Tusk i Aleksander Kwaśniewski to dwaj najwybitniejsi aktywni polscy politycy. Trzecim jest jeszcze Kaczyński. To oni określili nasze ostatnie 30 lat. Kwaśniewski i Tusk nauczyli nas jak wygrywać i jak prowadzić proeuropejską politykę. Dzisiejsi liderzy opozycji nie potrafią zbudować postępowej, patriotycznej agendy, która pokona PiS – ocenił.

