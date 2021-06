Kowidki sobotnie, czyli świata przemiana

Zaczynamy od Niemiec. Tamtejsza Komisja ds. Szczepień nie zaleca zaszczepiania przeciwko kowidowi młodzieży pomiędzy 12. a 17. rokiem życia. A my – w czołówce. Coś pęka, zdaje się, ale w temacie szczepień dzieci. Ale gdzie tam u nas. My – „first to jab”. W prestiżowym Die Zeit porządny artykuł, który na podstawie badań neguje potrzebę szczepienia dzieci. A u nas hurraoptymizm i zdjęcia ze szczepienia testowego na polskich kilkulatkach. Ja rozumiem – upadek, ale żeby się tym zaraz chwalić?

W Indiach, a właściwie wokół nich, panika. Zdechł 9-letni lew z zoo. Na kowida. Teraz trzeba będzie zaszczepiać zwierzęta? Firmy szczepionkowe się cieszą? No, bo będzie jak ze szczepieniem dzieci. Mówimy, że z miłości do nich będziemy je szczypać, a chodzi o to, by Mruczek nie zakaził paniusi. Pfizer już się zgłosił, że z powodu wariantu Delta z Indii trzeba będzie się zaszczepić nim trzeci raz, na jesień. Bo zdechł jeden lew. A więc jednak „ani jednej łzy”. Lwiej.

Kowidki międzynarodowe

No, bo Delta atakuje. Już się zmienia nazewnictwo. Kiedyś to było od regionu skąd pochodzi kolejna mutacja. Widocznie już zabrakło tych nazw, bo teraz już jakieś Delty. Skończy się cotygodniowymi konkursami na nazwę dla tego nowego, bo przewiduję tak z raz na tydzień nowy wariant. Ten wirus to cwany jest. Jeden był niewykrywalny, drugi – nieuleczalny, trzeci – nieszczypalny. Teraz, jak na zawołanie, kiedy fala protestów przeciwko szczepieniu dzieci się podnosi – mamy go. Delta atakuje dzieci. No proszę. Ta korona to gazety czyta, czy co?

Belgia. Ciekawe, a może by tak u nas, tylko kto zaciągnie polski rząd przed polski sąd. No z połowa sędziów stojących po stronie jasności to by i pewnie upiekła rząd na wolnym ogniu, nie za kowida, ale za przynależność. A tu w Belgii: „Belgijski rząd nie potrafił udowodnić przed sądem, że jakiekolwiek obostrzenia w związku z „pandemią” są konieczne i sąd zniósł w trybie natychmiastowym wszystkie obostrzenia. Obecnie w Belgii wszystkie obostrzenia są zakazane”.

Niemcy i innowacje, czyli nic się nie może zmarnować. Minister zdrowia RFN @jensspahn znalazł sposób na utylizację chińskich masek z defektami, wartych 1 mld euro. Miały trafić do niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych Niemców. Sprawę na 3 dni przed wyborami do Landtagu Saksonii nagłośnił Der Spiegel. Oj, żeby to tak ktoś nagłośnił coś u nas, choćby i niemiecka prasa polskojęzyczna. Ale u nas to niemożliwe – i taka utylizacja maseczek, i taka postawa mediów. Ale czemuśmy się nie zgłosili po te maseczki, tak jak kiedyś do Danii po odrzucone przez nich Zenki?

W Korei potwierdzono, że przeciwciała u ozdrowieńców utrzymują się nawet rok. To obala konieczność szczepienia ozdrowieńców, było nawet uwzględnione przy wydawaniu paszportów, które miało działać równo dla szczepionych i ozdrowieńców. Jeśli dodać do tego badania, które wskazują szybką utratę przeciwciał u szczepiennych, to cały interes wydaje się bez większego sensu. Logicznego, ale może chodzi o jakiś inny.

Kowidki obyczajowe

Powoli przechodzimy na obyczajówkę, zahaczając jednak o kowida. W internecie fajny filmik, nie wiadomo jednak czy to żart, czy wróżenie przyszłości. Po korytarzu posuwa pies-robot, puka do drzwi, zaszczepia lokatora i odchodzi. Nie jest pokazane co by zrobił, gdyby mu nie otworzono (może by zostawił szczepionkę u sąsiada?). Jeżeli wyjdzie tak z kilka razy w roku z tymi szczepionkami (a UE zakontraktowała 2,4 mld na ten i przyszły rok, czyli po 5 na europejską twarz) to może rzeczywiście bez robotów się nie obejdzie…

Po przejściu kowidowo-obyczajowym skaczemy już na główkę do basenu bez wody logiki, wypełnionego za to gazem poprawności politycznej, symulującym powierzchnię. W Niemczech „stanął” nowy problem rasistowski. Kostki do gry. Właściwie to nie wiadomo czemu były czasami czarne. Teraz już nie będą. Wiadomo, dlaczego. Rozumiem, że białe KOŚCI są do zaakceptowania? Ale dlaczego właśnie Niemcy…? Jakieś to niezręczne, nie sądzicie?

Mamy to – od ani jednej łzy, do ani jednego guza. Jak badania mogą doprowadzić sprawy do absurdu. Ponieważ badania wykazały, że jednym z głównych powodów kontuzji w wypadkach samochodowych są urazy głowy „stanął” następny postulat – będziemy jeździć w samochodach mając kaski na głowach. Tak! Nie ma śmiechu. Że co, że absurd i nikt na to nie pozwoli? Poproszę więc odpalić wirtualną maszynę do podróżowania w czasie, siąść na tarasie i przeczytać dzisiejsze gazety. To byłaby nie jakaś s-f, ale kompletny odjazd wariata. A my z tym dziś żyjemy i, powoli, nie zauważamy. Urządzamy się…

W USA agenci klękajo. Tak, po mundurowych zaczęli klękać cywilni. Teraz tylko zdjęcie i do rozdania wszelkim dilerom. To i tak wszystko jedno, no bo jak agent może na przykład złapać takiego Murzyna na np. handlu koką? Klęcząc?

Maseczki, tak zachwalane przez światłych, lewych i ekologicznych wystawiają swoją cenę ziemskiemu dobrostanowi. 194 miliardy maseczek jest zużywanych na świecie co miesiąc. 1,6 miliarda wylądowało w 2020 roku w oceanach. No i plastik używany do produkcji maseczek rozkłada się do 450 lat. Dobranoc, niech Wam się maseczki przyśnią…

Ja już nie wiem: jak człek pożartuje z jakimś odlotem, to zaraz się okaże, że ktoś to przeczytał i wprowadził. To samo, niestety, idzie z teoriami spiskowymi. W internecie poważna statja naukowa z chińskich badań nad monitorowaniem zachowań pracowników za pomocą detekcji fal mózgowych. „Technologia działa poprzez umieszczenie bezprzewodowych czujników w czapkach pracowników, które w połączeniu z algorytmami sztucznej inteligencji wykrywają przypadki wściekłości, niepokoju lub smutku w miejscu pracy.” I zdaje się, że to wejdzie, bo wyniki są rewelacyjne: „W State Grid Zhejiang Electric Power w południowo-wschodnim mieście Hangzhou zyski firmy wzrosły o 315 milionów dolarów od czasu wprowadzenia technologii w 2014 r., powiedział urzędnik South China Morning Post”. To samo jest wprowadzane w armii i wśród maszynistów kolejowych. No i co ja mam zrobić z taką wiedzą, skoro to wobec „światłych”, jak to powiem na imprezie, narazi mnie na foliarski ostracyzm? Moja nauka i ich (nie)wiara? Coraz więcej przesądów wśród racjonalistów kowidowych, opartych na aksjomacie wiary w autorytety. Chyba kiedyś o tym napiszę.

Z cytatów na koniec (Krystyna mnie zabije). Od Magdaleny Figurskiej: „Adwokaci ostatnio tak zdrożeli, że taniej wychodzi kupić sędziego”.

I kowidowo-międzynarodowe, od Spirydona Oxymorona: „Mnie do podróżowania za granicę niezbędny jest paszport biometryczny lub dowód osobisty z odciskami palców, certyfikat covidowy, prawo jazdy, dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC, a mieszkańcowi Afryki chcącemu odwiedzić UE wystarczy ponton.”

Jerzy Karwelis

Wszystkie wpisy na moim blogu „Dziennik zarazy”.

Czytaj też:

Loteria szczepionkowa, czyli hulajnoga jako argument granicznyCzytaj też:

My name is Błąd, James Błąd