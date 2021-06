Prof. Ryba: Trzaskowski działa w znacznej mierze na własną rękę, a więc ponad Platformą

W mediach pojawiają się kolejne spekulacje oraz sondaże dotyczące ewentualnego powrotu byłego premiera Donalda Tuska do krajowej polityki. 40 proc. respondentów ankiety na zlecenie wPolityce.pl uważa, że Donald Tusk nie zdecyduje się na powrót. O komentarz w tej sprawie portal poprosił prof. Mieczysława Rybę.

Trzaskowski dostaje sygnał od Tuska?

W jego ocenie, powrotu Tuska nie należy wykluczać. – Pytanie tylko, czy byłby to błąd, czy słuszny ruch. Jak wynika z sondażu, byłby to raczej błąd. Moglibyśmy mieć do czynienia z próba powtórki tego, co robił kiedyś Lech Wałęsa, próbując po przegranych wyborach prezydenckich organizować błędy polityczne. Te same błędy popełniał później Aleksander Kwaśniewski. Nigdy nie przynosiło to sukcesu – powiedział profesor Ryba.

Jak dodał, Donald Tusk ma jeszcze jedno istotne obciążenie. – Jest takim narzędziem, które wykorzystuje Unia Europejska do tego, aby uderzać w rząd PiS. Mimo tego euroentuzjazmu, który panuje w Polsce, wydaje się, że taka postawa jest nieakceptowalna – wskazał.

W dalszej części rozmowy naukowiec był pytany o ruch Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego w kontekście ewentualnego powrotu Donalda Tuska.

– Pytanie, czy Trzaskowski robi to, żeby wzmocnić Platformę, czy raczej, żeby ją osłabić. Wydaje się, że działa w znacznej mierze na własną rękę, a więc ponad Platformą – powiedział prof. Ryba, dodając, że jeśli tak jest, oznacza to, że prezydent Warszawy poprzez kreowanie kolejnego ruchu po stronie opozycyjnej, osłabia partię.

– Być może to rzeczywiście sygnał ze strony Donalda Tuska, bo Platforma Obywatelska to wciąż jego „dziecko”. Zapewne obecna sytuacja w partii to rzecz, która mocno irytuje byłego premiera i starałby się wzmocnić swoich kolegów stojących na czele PO – dodaje.

Powrót byłego premiera – co myślą Polacy?

"Czy według Pani/Pana Donald Tusk wróci do polskiej polityki?" – takie pytanie postawiła pracownia Social Changes we wspomnianym sondażu przeprowadzonym na zlecenie portalu wPolityce.pl.

40 proc. badanych uważa, że Donald Tusk nie zdecyduje się na powrót do polskiej polityki – wynika z badania. 31 proc. ankietowanych uważa, że taki scenariusz jest całkiem realny. 7 proc. badanych zaznaczyło opcję "zdecydowanie tak", a z kolei 24 proc. "raczej tak".

Przeciwnego zdania jest 40 proc. ankietowanych. 28 proc. respondentów uważa, że Tusk "raczej nie wróci" do polskiej polityki, podczas gdy 12 proc. badanych jest o tym przekonanych.

Co ciekawe aż 29 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

