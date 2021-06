Trzy "ważne" sprawy na spotkaniu Budka–Tusk. "Polska, Platforma i piłka nożna"

W ubiegłym tygodniu były premier, były przewodniczący Rady Europejskiej, a obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk udzielił wywiadu TVN24, w którym zadeklarował się jako "patriota Platformy Obywatelskiej", oświadczając, że nie pozwoli, by ta partia przeszła do historii.

Wczoraj doszło do spotkania lidera Platformy Obywatelskiej Borysa Budki z Donaldem Tuskiem.

Będzie kontynuacja

O tę rozmowę był pytany na antenie TVN24 Cezary Tomczyk. Spotkanie Tuska z Budką było w trzech ważnych sprawach: o Polsce, Platformie i piłce nożnej. Myślę, że w tej kolejności – stwierdził.

– Panowie umówili się na kontynuację. Mogę powiedzieć jasno, bo ta deklaracja padła publicznie, że Donald Tusk myśli, żeby zaangażować się w polską politykę i Platformę bardziej – dodawał szef klubu KO Cezary Tomczyk.

Akcja aktywizacyjna

Jednocześnie Cezary Tomczyk zapowiedział "dużą akcję aktywizacyjną, jeśli chodzi o samą Platformę i Koalicję".

– Akcja nazywa się „Kierunek przyszłość”. Ruszamy od środy. Odwiedzimy każdy powiat w Polsce. Zaczynamy na Dolnym Śląsku, potem lubuskie. Epidemia spowodowała, że nasz najważniejszy atut, czyli kontakt bezpośredni z ludźmi był tylko za pośrednictwem telewizji i Internetu. Dzisiaj ruszamy w Polskę, żeby skorzystać z ludzi, programu i zasobów. Chcemy rozmawiać o kwestii zdrowia, ekologii, o przedsiębiorcach i pracy. To są cztery najważniejsze elementy, z którymi chcemy ruszyć, z konkretnymi propozycjami – mówił.

Co z wnioskiem o likwidację TVP?

Polityk był również pytany o zapowiadaną przez Rafała Trzaskowskiego wielką akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o likwidację TVP Info.

– To bardzo dobrze idzie. Myślę, że mamy już wystarczającą ilość. To jest 100 tysięcy. Pani marszałek Witek wstrzymywała przez kilka tygodni możliwość zbierania podpisów. My tak naprawdę ruszyliśmy kilka tygodnie temu, a od dwóch tygodni pełną parą, dlatego że możemy to wreszcie robić na ulicach miast. Każdy poseł jest w to zaangażowany. Każdy działacz również. Kwestia likwidacji TVP Info jest jednym z ważnych punktów, dlatego że od TVP i kłamstwa wszystko się zaczęło – zaznaczył Tomczyk.

