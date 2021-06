Jakubiak: Krew mnie zalewa, jak to wszystko czytam

Były kandydat na prezydenta, a obecnie prezes Federacji dla Rzeczypospolitej pytał we wtorek w programie "Jedziemy" w TVP Info, "po co polskim partiom fundacje wspierające, skoro mamy takowe w Niemczech?".

Jak tłumaczył, polskie prawo zakłada, że partie są finansowane ze składek i dobrowolnych zbiórek. – Dla Platformy Obywatelskiej to jest oczywista sprawa, że trzeba brać pieniądze od Niemców. Bezczelność niemiecka polega na tym, że oni uzurpują sobie prawo do wprowadzenia takiego pojęcia, że jedyna słuszna demokracja to jest ta, która jest teorią z Berlina – stwierdził.

"Wyborcza" przekroczyła kolejną granicę?

– Przedwczoraj pojawił się artykuł w "Gazecie Wyborczej" o tym, że Polska jest ojczyzną Niemców. Mnie już po prostu krew zalewa, jak to wszystko czytam – powiedział Jakubiak. Nawiązał w ten sposób do tekstu zatytułowanego "Polska, ojczyzna Niemców. Nauczyli nas pisać i czytać. Ofiarowali łacinę i chrześcijaństwo", który 12 czerwca ukazał się na łamach "GW".

Autor artykułu, Andrzej Romanowski, przekonuje, że to dzięki Niemcom Polska "weszła do Europy, i to co najmniej dwukrotnie". "Spoglądając na polskie dzieje z lotu ptaka, można zobaczyć, jak co kilkaset lat pojawia się w Polsce jakiś kolejny PiS i – pod różnymi maskami i hasłami – niszczy naszą europejskość" – czytamy w kontrowersyjnym tekście.

– Oddajcie nam, skurczybyki, ponad bilion złotych reperacji, oddajcie nam nasze dzieci, kilkaset porwanych z ulic dzieci, i będziecie o demokracji w Polsce mówić – stwierdził na koniec Jakubiak.

