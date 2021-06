Poseł Kukiz'15: Może zostaniemy wykorzystani przez PiS, ale warto

W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński i przewodniczący Kukiz'15 Paweł Kukiz wygłosili wspólne oświadczenie.

– Chcemy poinformować, że zostało zawarte porozumienie programowe między PiS a Kukiz’15. To porozumienie zakłada, że my poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz’15 – powiedział Kaczyński, dodając, że chodzi o ustawę antykorupcyjną, o dniu referendalnym i o sędziach pokoju.

"Jest to tego warte"

O porozumienie pomiędzy PiS-em a Kukiz'15 był dziś pytany w RMF FM poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko. prowadzący program dopytywał, czy nie jest tak, że PiS wykorzystuje posłów Kukiza do gry politycznej z Jarosławem Gowinem.

– Może i zostaniemy wykorzystani, ale dzięki temu będą sędziowie pokoju, jednomandatowe okręgi wyborcze, obywatele będą mogli łatwiej składać inicjatywy ustawodawcze, zmieni się wiele rzeczy ustrojowych – jest to tego warte. Jest to warte nawet tego, żeby zagłosować za marszałkiem Terleckim, jeżeli będzie próba jego odwołania – mówił polityk.

Jutro walne zgromadzenie Kukiz'15

Sachajko poinformował, że jutro odbędzie się walne zgromadzenie partii Kukiz’15. – Budujemy struktury, działamy dalej – zapewnił.

– Tu nie chodzi o to, by wejść, żeby wejść, i podzielić się politycznym tortem, czyli spółkami, ministerstwami, i nic z tego nie ma, tylko o to, by (...) nasze główne postulaty – postulaty, które odmienią Polskę – weszły w życie – podkreślił. – Jeżeli główne postulaty wejdą w życie, to na lata zmieni się sposób uprawiania polityki w Polsce – przekonywał Sachajko.

Kukizowcy z list PiS-u?

polityk był również pytany, czy wyobraża sobie, że posłowie Kukiz’15 wystartują w kolejnych wyborach z list Prawa i Sprawiedliwości.

– Wyobrażam sobie. Jeżeli PiS przejmie nasze postulaty i wprowadzi je w życie, to oczywiście tak – stwierdził.

