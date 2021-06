Dziennikarz zapytał Kukiza, dlaczego poparł Staroń. Rozbrajająca odpowiedź

Paweł Kukiz był we wtorek gościem Bogdana Rymanowskiego w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News. Dziennikarz poruszył temat dzisiejszego głosowania ws. wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich i zapytał lidera Kukiz'15, dlaczego zdecydował się poprzeć kandydatkę zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość – niezależną senator Lidię Staroń.

"To przedmiot umowy"

– Zagłosowałem na Lidię Staroń, bo prosił o to Jarosław Kaczyński, to jest przedmiotem umowy – odparł Paweł Kukiz. Polityk zastrzegł, że do tej pory w ogóle nie brał udziału w głosowaniu na RPO, bo - podobnie jak Lidia Staroń - uważa, że powinien on być wybierany bezpośrednio obywateli.

Kukiz mówił, że pamięta Lidię Staroń z czasów, kiedy walczyła z "mafiami spółdzielczymi". Fakt bycia przez nią obecnie czynnym politykiem, określił jako "drobiazgi".

Głosowanie ws. RPO

Podczas wtorkowego posiedzenia Sejm podjął kolejną, piątą już próbę wyłonienia nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Więcej głosów uzyskała popierana przez Prawo i Sprawiedliwość niezależna senator Lidia Staroń. Łącznie w głosowaniu wzięło udział 455 posłów. Za kandydaturą Lidii Staroń opowiedziało się 231 posłów. Na Marcina Wiącka swój głos oddało 222 parlamentarzystów.

Jak głosowali posłowie?

Na Lidię Staroń zagłosowało we wtorek 223 posłów klubu PiS. Z kolei 9 posłów klubu PiS poparło prof. Wiącka. Byli to politycy Porozumienia: Stanisław Bukowiec, Jarosław Gowin, Andrzej Gut-Mostowy, Iwona Michałek, Wojciech Murdzek, Marcin Ociepa, Grzegorz Piechowiak, Magdalena Sroka i Michał Wypij.

Koalicja Obywatelska, Lewica, Koalicja Polskiej, Koło Parlamentarne Polska 2050 oraz Koło Poselskie Polskie Sprawy głosowały za Marcinem Wiąckiem.

W Konfederacji 3:1 dla Staroń

Politycy Ruchu Narodowego i partii KORWiN w większości nie wybrali żadnej z kandydatur. Za prof. Wiąckiem głosował Artur Dziambor, natomiast Jakub Kulesza, Robert Winnicki i Krystian Kamiński odpowiedzieli się za Staroń. Dobromir Sośnierz i Krzysztof Bosak głosowali przeciwko obu kandydatom. Pozostała piątka posłów Konfederacji była nieobecna lub nie uczestniczyła w głosowaniu.

Całkowitej jednomyślności nie było w formacji Pawła Kukiza. Stanisław Tyszka zagłosował za kandydaturą Wiącka, a pozostała trójka: Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk była za Staroń.

Kandydaturę Wiącka poparła też Monika Pawłowska, formalnie niezrzeszona, ale związana z Porozumieniem. Z kolei Lech Kołakowski i Łukasz Mejza – także niezrzeszeni – poparli Staroń.

