Powoli dokopujemy się do prawdy

Kim jest Fauci i skąd się wziął?

Anthony Fauci to 80-letni dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAAID) i jednocześnie główny doradca medyczny Prezydenta Trumpa, a obecnie Bidena. Choć jest on z wykształcenia lekarzem medycyny, od 50 lat pracuje wyłącznie jako urzędnik. Można wiec śmiało powiedzieć, że od 5 dekad nie miał kontaktu z pacjentem i stal się po prostu medycznym biurokrata. Podczas kadencji Ronalda Reagana w 1984 r. został mianowany dyrektorem Instytutu NIAAID, czyli pełni te funkcje od 37 lat, oficjalnie zarabiając więcej niż Prezydent USA.

Jaką postawę reprezentował w czasie pandemii?

Od wybuchu pandemii wirusa w Wuhan, Fauci był traktowany przez media jak półbóg, ekspert, którego opinii nie można nigdy kwestionować, a nawet najprzystojniejszy mężczyzna w USA (sic!). Konferencje prasowe z jego udziałem transmitowane były na żywo przez praktycznie wszystkie stacje telewizyjne w USA. Na początku pandemii, Fauci apelował do Amerykanów, aby nie nosili masek, twierdząc ze są one nieskuteczne przeciwko wirusowi! Później „nieomylny doktor” zmienił swoją opinię, nawet ostatnio apelując o zakładanie nie jednej, ale dwóch czy trzech masek! Sam do tej pory występuje w telewizji w dwóch maskach, mimo że został zaszczepiony.

Kiedy media ostro skrytykowały Prezydenta Trumpa za jego sugestie, że bardzo tani i znajdujący się w powszechnym obiegu lek Hydroxychloroquine może pomoc w leczeniu wirusa, Fauci nie stanął w obronie Prezydenta, natomiast mówił o rzekomym niebezpieczeństwie związanym z używaniem tego leku. W międzyczasie lekarze na całym świecie wyleczyli nim setki tysięcy pacjentów. W tym czasie dr. Fauci siedział cicho, planując masowe szczepienia całego społeczeństwa, w tym ciężarnych kobiet i dzieci, zamiast leczenia chorych. I tu jest on moim zdaniem osobiście odpowiedzialny za śmierć setek tysięcy ludzi!

Jest jakaś afera z wyciekiem maili Fauciego? Jak do tego doszło i kto to ujawnił?

20 maja 2020 r. Judicial Watch pod wodzą Toma Fittona wystąpił z procesem przeciwko Departamentowi Zdrowia, żądając ujawnienia korespondencji między dr. Fauci, Cliffordem Lane i Światową Organizacja Zdrowia, dotyczącej COVID-19. W październiku 2020 r. Judicial Watch ujawnił dokumenty Departamentu Zdrowia, które zawierały emaile dr. Fauci zatwierdzające oświadczenie prasowe chwalące działania komunistycznych Chin w walce z wirusem. 11 Marca 2011 r. organizacja Judicial Watch wytoczyła kolejny proces Departamentowi Stanu i Dyrektorowi Wywiadu Narodowego (Director of National Intelligence) na podstawie Prawa Wolnego Dostępu do Informacji (Freedom of Information Act – FOIA). W procesie tym zażądano informacji na temat Instytutu Wirusologii w Wuhan i źródeł wirusa SARS-CoV-2, a konkretnie raportów i emaili od 1 czerwca 2017 r. do chwili obecnej.

(Judicial Watch, Inc. v. Office of the Director of National Intelligence(No. 1:21-cv-01515)), (Judicial Watch, Inc. v. U.S. Department of State(No. 1:21-cv-01516)).

W procesie tym Judicial Watch zażądał ujawnienia całej korespondencji dotyczącej wirusa SARSCoV-2, w tym emaili, wysłanych lub odebranych przez urzędników Departamentu Stanu z ambasady I konsulatu USA w Chinach, dokumentów ze spotkań pracowników Departamentu Stanu z przedstawicielami Instytutu Wirusologii w Wuhan. W rezultacie ujawniono, że od 2014 do 2019, zostało przekazane Instytutowi w Wuhan $826,277 na badania nad koronawirusem przez Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) pod przywództwem dr. Fauci[ZS1]. Ujawnione dokumenty zawierają też email od Petera Daszaka, prezesa EcoHealth Alliance, w którym opisano szczegóły współpracy dr. Fauci z Instytutem w Wuhan: „NIAID finansował badania nad koronawirusem w Chinach przez ostatnie 5 lat. Obecnie finansowanie zostało odnowione”.

Judicial Watch odkrył też emaile i inne dokumenty dr. Fauci z NIH i Dr. H. Clifforda Lane z Departamentu Zdrowia. Oficjele z NIH stworzyli dokumenty na wzór sekretnych formularzy z Chin, a Światową Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO) przeprowadziła ściśle tajną analizę epidemiologiczną wirusa COVID-19 już w styczniu 2020 r. Senator Marsha Blackburn w wywiadzie dla Newsmaxa stwierdziła, że dr. Fauci był bardziej zainteresowany kampanią PR-ową przy współpracy z szefem Facebooka Markiem Zuckerbergiem, niż ochroną zdrowia i życia Amerykanów. Cytując emaile dr. Fauci, Senator Blackburn oświadczyła też, że Fauci wiedział że wirus pochodzi z laboratorium w Wuhan, lecz ukrył ten fakt przed społeczeństwem. Największą sensacja było jednak oświadczenie ze Fauci wiedział, iż Instytut pracuje nad wzmocnieniem funkcji wirusów (tzw. Gain of Function), które modyfikują genetycznie naturalne wirusy i tworzą z nich bardzo niebezpieczną broń biologiczną.

Co wynika z tych maili, jeśli chodzi o zaangażowanie Fauciego we współpracę z laboratorium w Wuhan?

Okazało się, że Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych pod przywództwem dr. Fauci od 2011 r. finansował badania naukowe dotyczące tzw. wzmocnienia funkcji wirusów (Gain of Function), które modyfikują genetycznie naturalne wirusy i tworzą z nich bardzo niebezpieczną broń biologiczną. Podług Wall Street Journal, dr. Shi z Instytutu Wirusologii w Wuhan publicznie opisywał eksperymenty z 2018 i 2019 roku, aby sprawdzić czy wirusy pochodzące od nietoperzy mogą używać specjalne proteiny na ich powierzchni, które mogłyby łączyć się z enzymami ACE2 w komórkach człowieka. Jednocześnie Instytut Wirusologii w Wuhan kontynuował nielegalne, aczkolwiek finansowane przez instytut doktora Fauci badania dotyczące wzmocnienia funkcji wirusów. W ramach tych badan, naukowcy tworzyli dużo bardziej śmiertelne wirusy, łącząc koronawirusy od nietoperzy z wychodowanym w laboratorium materiałem genetycznym, tworząc niebezpieczna broń biologiczną. Przerażające jest to, że badania te trwają do dziś!

Ponadto miliony dolarów zostały przekazane do Instytutu Wuhan przez organizacje EcoHealth Alliance, czym chwalił się jej prezes Peter Daszak. Celem tych badan było stworzenie nanocząsteczek, które dodane do tzw. szczepionek, powodowałyby bezpłodność, w celu kontroli populacji.

Brighteon.com/c9c5c902-636e-475e-b1dc-a6db50146301

Czy wirus wyciekł z Wuhan wbrew woli laboratorium, czy został specjalnie wypuszczony?

Większość stacji telewizyjnych oraz media społecznościowe, w tym szczególnie władający Facebookiem Mark Zuckenberg i jego małżonka Priscilla Chan (której rodzina wyemigrowała z Chin w latach 70-tych) popularyzowały teorie, że wirus pochodzi od nietoperzy i w naturalny sposób przeskoczył ze zwierząt na ludzi na targu w Wuhan a nie wymknął się z laboratorium broni biologicznej w tymże Wuhan. Facebook ostro cenzurował jakiekolwiek odmienne opinie, nawet moje własne konta były z tego powodu wielokrotnie blokowane. A przecież już w listopadzie 2019 r. trzech pracowników tego super zaawansowanego laboratorium trafiło do szpitala z symptomami Wirusa Wuhan! Fauci o tym wiedział, jednak przez ponad rok nie próbował podważyć teorii pochodzenia wirusa od nietoperzy ani doprowadzić do śledztwa, które by wykazało prawdziwe źródło pandemii, co z kolei pozwoliłoby na lepsze diagnozowanie i skuteczniejsze leczenie. Obecnie nikt chyba nie ma wątpliwości, że wirus ten wydostał się z laboratorium w Wuhan.

Teraz absolutnie konieczne jest międzynarodowe śledztwo dotyczące tego czy wirus wymknął się z tego laboratorium, czy też został wypuszczony celowo. Do takiego śledztwa nawołuje między innymi Donald Trump, który uważa, że komunistyczne Chiny powinny zapłacić poszkodowanym krajom kwotę rzędu 11 trylionów dolarów!

Trzydzieści lat temu oglądałem bardzo zabawny film pod tytułem „V.I. Varshavski”. Grająca prywatnego detektywa Kathleen Turner wielokrotnie powtarzała swoje motto przewodnie każdego śledztwa: „kiedy masz wątpliwości – idź śladem pieniądza”. Cóż, minęło już półtora roku od początku epidemii, ale jak się okazuje to Chiny wygrywają na tym zarówno finansowo jak i politycznie. To właśnie Chiny zalewają cały świat maseczkami, rękawicami i strojami ochronnymi, to Chiny po tymczasowym zamknięciu fabryk międzynarodowych korporacji, gdzie komuniści mieli 51% akcji, wykupowali pozostałe akcje za grosze, w pełni nacjonalizując te fabryki. Dzięki pandemii, Chiny wyeliminowały pewną bezużyteczną dla nich część społeczeństwa w wieku emerytalnym, obniżając koszty opieki społecznej i medycznej. To Chiny manipulują obecnie Bitcoinem jako alternatywą dla tracącego na wartości w związku ze spowodowana przez pandemie inflacją dolara. Trzeba tu wspomnieć, że większość nowej produkcji tej krypto waluty (Bitcoin mining) ma miejsce właśnie w Chinach. Należy też przypomnieć, że w momencie, kiedy w Chinach zaczęła szaleć pandemia, zamknięto wszystkie lokalne loty, ale nie międzynarodowe i setki tysięcy zarażonych Chińczyków, po spędzeniu w domu świąt Księżycowego Nowego Roku, udało się do pracy we Włoszech i innych krajach europejskich.

Wreszcie to wirus i związany z nim krach ekonomiczny w USA spowodowały, że Prezydent Trump stracił nieco na popularności na kilka miesięcy przed wyborami. Do tego związane z pandemią zmiany przepisów wyborczych i masowe głosowania drogą pocztową bez wymaganych dokumentów tożsamości, umożliwiły Demokratom zafałszowanie wyborów prezydenckich i wprowadzenie przyjaznego Chinom Joe Bidena do Białego Domu. Wszystkie te poszlaki wskazują na to, że komunistyczne Chiny wypuściły tego wirusa celowo, w ramach walki z USA o światową dominację.

Z FauciGate wynika podobno, że ludzie bezobjawowi nie roznoszą wirusa. Z czego to wynika?

Osobiście nie wierzę w to, że ktoś może być chory bezobjawowo i zarażać innych. Wszyscy mamy w organizmach wiele wirusów, ale dopiero przy pewnej koncentracji (viral load) mogą wystąpić objawy i możliwość zarażania innych. Pod tym względem Covid-19 nie różni się od typowych wirusów grypy. Z emaili dr. Fauci wynika, że on o tym wiedział, jednak szerzył teorię o zarażaniu przez bezobjawowych, aby doprowadzić to pełnej izolacji zdrowego społeczeństwa, zamykania szkol, uczelni i miejsc pracy.

Podobno wyszło też, że maski są bezużyteczne…

Sam Fauci mówił przecież, że maski nie chronią osób zdrowych przed zarażeniem. Maski N-95 czy też maski chirurgiczne, noszone przez osoby zarażone, pozwalają jedynie na ograniczenie emisji kropli śliny zawierających wirusa. Natomiast maski z materiału przepuszczają wirusy i ich efektywność można porównać ze stawianiem płotu z siatki, aby chronić się przed komarami…

I zdaje się, że maile ujawniają, iż pod naciskiem firm szczepionkowych blokowane jest wejście leków leczących kowida?

Tutaj ślad pieniądza jest oczywisty – firmy farmaceutyczne dużo lepiej zarabiają na wielokrotnym szczepieniu całej populacji niż na leczeniu niewielkiego procenta ludności, która wymaga podawania lekarstw. Do tego leczenie używanymi od lat tanimi medykamentami jak Hydroxychloroquine z antybiotykiem, Ivermectin czy też dożylnie podawana witamina C jest bardzo tanie.

Od ponad roku akcje firm Pfizer i Moderna poszły gwałtownie do góry a firmy te zarabiają na szczepionkach miliardy dolarów. Podług organizacji Pan American Health Organization do 23 maja 2021 komunistyczne Chiny sprzedały już 165 milionów dawek swoich “szczepionek” Sinovac, Sinophorm i CanSino krajom Ameryki Łacińskiej takim jak Brazylia, Chile, Meksyk, Argentyna i Peru. Jak podaje Instituto Butantan z Brazylii, szczepionka Sinovac jest tylko w 50.38% skuteczna a Sinoform – 11.5%, co mimo masowych szczepień powoduje ogromną śmiertelność w tych właśnie krajach. Komunistyczne Chiny nie tylko zarabiają krocie na szczepionkach, ale też wymagają w zamian za sprzedaż szczepionki, aby kraje kupujące od nich odcięły się politycznie i gospodarczo od Tajwanu. Podobną „wirusową dyplomację” prowadzą obecnie komunistyczne Chiny w Turcji i Pakistanie.

Co to oznacza dla Fauciego i całej narracji kowidowej? Co się dzieje w amerykańskich mediach w tej sprawie? Czy jest to zmiatane pod dywan?

Prezydent Joe Biden wielokrotnie w przeszłości stwierdzał, że Chiny nie są wrogiem USA. Jednocześnie jego syn Hunter, jeszcze za kadencji Obamy, kilka tygodni po wycieczce z ojcem – wiceprezydentem – samolotem Air Force 2 do Chin, otrzymał od nich kontrakt inwestycyjny na półtora miliarda dolarów, mimo braku jakichkolwiek kwalifikacji w tej dziedzinie. Trump miał rację, twierdząc, że cała rodzina Bidenów siedzi w kieszeni komunistów chińskich, czego dowodem jest między innymi zawartość słynnego laptopa Huntera, który od ponad roku jest w rękach FBI, a także oficjalne zeznania dla FBI byłego partnera biznesowego Huntera – porucznika Bobolinskiego, oraz emaile kolejnego współpracownika Huntera – Devona Cooney (zdobyte przez mojego przyjaciela Matthew Tyrmanda i ujawnione w programie Laury Ingraham w stacji FOX News). Obecnie, kiedy Republikanie w kongresie zażądali pełnego śledztwa dotyczącego źródła wirusa z Wuhan i ukrywania przed światem przez komunistyczne Chiny początków pandemii już jesienią 2019 r., Joe Biden stwarza pozory popierania tego śledztwa, ale jak we wcześniej wspomnianym filmie obowiązuje reguła: „kiedy masz wątpliwości – idź śladem pieniądza”.

Czyżby opinia publiczna znalazła kowidowego winnego do poświęcenia na ołtarzu wycofywania się z poprzedniej narracji?

Ponad rok temu organizacja Freedom Watch pod wodzą prawnika Larry Klaymana wytoczyła proces komunistycznym Chinom, oskarżając ten kraj o wyprodukowanie i wysłanie koronawirusa w świat, co zdewastowało życie milionów Amerykanów. Ponad tysiąc obywateli USA podłączylo się do tego procesu. Naukowcy ze Szwecji I Francji doszli do źródeł wirusa Covid-19, jednocześnie zaprzeczając teorii rządu chińskiego, iż ich laboratoria są bezpieczne i wydostanie się jakiegokolwiek wirusa na zewnątrz jest niemożliwe. Jak się jednak okazuje od 2004 roku odnotowano cztery przypadki wymknięcia się wirusa SARS z chińskich laboratoriów.

Nawet lewicowe pismo Vanity Fair, w poszukiwaniu prawdy, dotarło do wewnętrznego dokumentu Departamentu Stanu, w którym ostrzeżono szefów biur, abynie brali udziału w śledztwie dotyczącym źródeł COVID-19” ponieważ mogłoby „otworzyć puszkę z robakami” (open a can of worms). A to dlatego, że Rząd USA finansował laboratorium w Wuhan. Jak pisze Larry Klayman, to nie jest puszka z robakami, lecz Puszka Pandory, a Komunistyczne Chiny są odpowiedzialne za śmierć prawie 600 tysięcy Amerykanów i za straty finansowe poniesione przez miliony obywateli.

Wiele procesów zostało złożonych w sądach przeciwko komunistycznym Chinom, ale tylko proces Freedom Watch jest nadal na wokandzie. Sędzia Federalny nakazał, aby dokumenty procesowe zostały doręczone Ambasadzie Chin, ale oni odmówili przyjęcia dokumentów. Dlatego dokumenty procesowe zostaną przekazane Departamentowi Stanu, który zgodnie z prawem przekaże je władzom Chin. Tak więc nie wygląda na to, że tylko dr. Fauci zostanie poświęcony na ołtarzu poprawności politycznej, ale Rząd Chin i współpracujący z nim amerykańscy naukowcy zostaną ukarani.

W Internecie coraz częściej pojawiają się filmy z przesłuchań w amerykańskich instytucjach rządowych. Padają tam coraz większe rewelacje. Co to za ruch? Kto kogo przesłuchuje? Jaki obraz się z tego wyłania?

Już w lutym 2020 r. Senator Tom Cotton (Republikanin z Arkansas) i doradca Prezydenta Trumpa Peter Navarro wygłaszali tezy, że wirus został wyprodukowany genetycznie w laboratorium w Wuhan. Fauci zaprzeczał tej tezie, a Facebook, z którym Fauci blisko współpracował, wyciszał ten temat i blokował wszystkich którzy wypowiadali się nie „po linii”. Obecnie Tom Cotton zarządził przesłuchania w tej sprawie w komisji Senatu. Kilka dni temu senator Rand Paul (praktykujący lekarz medycyny) podczas sesji komisji Senatu ostro skonfrontował doktora Fauci, oskarżając go o finansowanie i ukrywanie tych badan z Wuhan. Fauci, wbrew własnym emailom, zaprzeczył finansowaniu tak niebezpiecznych i nielegalnych w sensie prawa międzynarodowego badań, popełniając krzywoprzysięstwo. Najprawdopodobniej Fauci zostanie więc postawiony oficjalnie w stan oskarżenia za kłamstwo w Senacie. Ponadto wygląda na to, że czerpał też korzyści finansowe z produkcji szczepionek, jednocześnie blokując skuteczne metody leczenia dostępnymi powszechnie lekami, co spowodowało śmierć setek tysięcy ludzi. Powinien więc moim zdaniem dodatkowo zostać oskarżony o udział w ludobójstwie!

Podobne zarzuty powinny zostać postawione przez międzynarodowy trybunał rządowi Chin. Czy tak się stanie? Mam prawo wątpić, gdyż zbyt wielu polityków i naukowców siedzi w kieszeni komunistów chińskich, którzy ostatnio nawet zagrozili wojną nuklearną, w odwecie za próbę śledztwa odnośnie źródeł wirusa Covid-19.

Dziękuję za rozmowę

Jerzy Karwelis

Wszystkie wpisy na moim blogu „Dziennik zarazy”.