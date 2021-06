Prezydent Stanów Zjednoczony Joe Biden spotka się w środę w Genewie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. O spotkaniu do którego ma dojść w kontekście zmiany w relacjach amerykańsko-rosyjskich mówił "Salonie Politycznym Trójki" były szef polskiej dyplomacji, obecnie europoseł Witold Waszczykowski.

– Władimir Putin od dawna starał się doprowadzić do sytuacji z lat 70. i 80., kiedy ZSRR był partnerem do rozmów i rozwiązywania problemów międzynarodowych dla USA – ocenił polityk. Jego zdaniem, wygląda na to, że "to jest błąd prezydenta Bidena, iż pozwala na to, by Putin, który jest liderem coraz bardziej słabnącego i zarazem bardziej imperialnego mocarstwa, miał zaszczyt dyskutowania z prezydentem amerykańskim o losach świata".

"Biden przyjął złą strategię"

Gość Bartłomieja Graczaka przyznał, że nie spodziewa się, aby podczas tego spotkania zapadły jakieś przełomowe decyzje. – Obaj przywódcy będą się poznawać, wyczuwać swoje mocne i słabe strony. Być może będą jakieś gesty, np. decyzja o powrocie ambasadorów do obu stolic, bo w tej chwili ich nie ma. Niektórzy spodziewają się, że Putin może wypuścić jakiegoś zatrzymanego Amerykanina itd. – wskazał Waszczykowski.

Zdaniem byłego ministra spraw zagranicznych amerykański przywódca przyjął złą strategię. Jak tłumaczył, jeszcze przed spotkaniem z Władimirem Putinem przyznał Rosji szereg koncesji ze strony USA. Wymienił tu kwestię Nord Stream 2 i koncesje w dziedzinie kontroli zbrojeń i rozbrojenia. – To nie zostało odwzajemnione przez Putina i może zostać uznane nie za przyjazne gesty, ale za oznakę słabości. W związku z tym obawiam się, że Putin może żądać dalszych koncesji, być może w naszej części Europy – dodał Witold Waszczykowski.

Czytaj też:

Biden i Franciszek. Watykan odmówił Mszy Świętej pro-aborcyjnemu prezydentowiCzytaj też:

Biden nazwał go "zabójcą". Putin odpowiada