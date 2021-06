"O wszystkim nie wypada mówić, ale...". Wypij o spotkaniu klubu PiS

Michał Wypij z Porozumienia był pytany w Radiu Plus o wyjazdowe posiedzenie klubu PiS i wystąpienia prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego.

– O wszystkim nie wypada mówić, ale o atmosferze jak najbardziej, bo była dobra. Była bardzo koncyliacyjna, zwrócenie uwagi, że dzieliły nas pewne kwestie, ale idziemy dalej. Nie było żali, osoby, które tego oczekiwały, mogły czuć się mocno zawiedzione. Pan Prezes sporą część przemówienia poświęcił strukturom PiS, bo przed nimi kongres. Zwrócił uwagę, że podobnie jak w naszej partii, też muszą przeprowadzić wybory – relacjonował polityk.

Cyberataki na posłów

Polityk Porozumienia był także pytany o to, czy członkowie rządu nie ułatwili hakerom zadania komunikując się za pośrednictwem prywatnej poczty.

– Osoby pełniące najważniejsze funkcje w kraju powinny dochować wszelkiej staranności. Te maile, które gdzieś krążą, pokazują po pierwsze dobrą informację, że nie wyciekły żadne dokumenty, ale po drugie faktycznie jest część opinii natury politycznej, która nie powinna się znaleźć w przestrzeni publicznej – oceniał.

– To błąd tych, którzy do tego doprowadzili z całą pewnością (...) Każdy z polityków powinien pilnować swoich prywatnych spraw i dochować staranności. Jestem przekonany, że najważniejsze osoby w państwie mają taką ochronę kontrwywiadowczą, że nie grozi im potencjalne szantażowanie – dodawał.

Dziś o godz. 12.00 zostanie wznowione posiedzenie Sejmu, które najprawdopodobniej będzie przebiegało w trybie tajnym, bez udziału mediów. Wcześniej marszałek Elżbieta Witek poinstruowała posłów, co do procedur, które będą obowiązywać podczas niejawnego posiedzenia i zleciła przygotowanie pomieszczeń do obrad dotyczących rozstrzygnięcia wniosku o uchwalenie tajności obrad Sejmu i obrad Sejmu objętych tajnością.

