"To bardzo ważna informacja". Tomczyk po tajnym posiedzeniu Sejmu

O godzinie 12.00 rozpoczęło się niejawne posiedzenie Sejmu dotyczące ataków hakerskich. Z nieoficjalnych ustaleń mediów wynika, że rządzący mieli podczas tych obrad przekazać wszystkim posłom wiadomości o źródle cyberataków. Strona rządowa miała również przedstawić przygotowywany od kilku miesięcy projekt nowej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, której szczegóły mają być omawiane w Sejmie.

Po obradach Sejmu na konferencji prasowej wystąpił Cezary Tomczyk. Polityk nie szczędził ostrych słów pod adresem rządzących. – To posiedzenie zostało zorganizowane po to, żeby przykryć kompromitację polskiego rządu w sprawie cyberbezpieczeństwa w Polsce, a właściwie jego braku – stwierdził.

Polityk podkreślił, że za stan państwa polskiego w ostatnich 6 latach odpowiada Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki oraz cały rząd. – Dzisiaj mimo że jest nałożona klauzula tajności, to co możemy powiedzieć, że nie została właściwie przekazana żadna poufna informacja. Traktujemy to w kategorii raczej kompromitacji. Był to smutny obraz polskiego państwa, które tak naprawdę dowiedziało się z rosyjskiego komunikatora o tym, że jest podsłuchiwane. To smutny obraz dzisiaj polskiego stanu polskich służb, ministra Kamińskiego, ministra Wąsika – mówił.

Zaostrzenie prawa?

Zdaniem posła w najbliższym czasie zaostrzone zostaną przepisy dotyczące praw obywatelskich.

– To bardzo ważna informacja, którą chciałbym przekazać, że z tego wszystkiego, co dzisiaj usłyszeliśmy, wybrzmiewa pewna zapowiedź, która nie została jednak sformułowana wprost, więc mogę o niej powiedzieć. Że będziemy mogli spodziewać się w niedługim czasie zaostrzenia prawa jeżeli chodzi o prawa obywatelskie. Uważam że ten rząd w przyszłości, w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy będzie chciał uderzyć być może w wolność internetu, wolność wypowiedzi, wolność wolnej prasy i wolnych mediów, dlatego że taka zapowiedź nie wprost, dlatego o tym mówię, dzisiaj mogliśmy ją między wierszami usłyszeć – mówił Cezary Tomczyk na briefingu prasowym w Sejmie.

