"Próbują kręcić nosem". Arłukowicz o Tusku: Każdy może mu tego pozazdrościć

Spekulacje dotyczące powrotu do polskiej polityki byłego premiera, byłego szefa Rady Europejskiej a obecnie szefa Europejskiej Partii Ludowej trwają od kilku lat. W ostatnim czasie rozgorzały na nowo po tym, jak Donald Tusk udzielił wywiadu TVN24, w którym zadeklarował się jako "patriota Platformy Obywatelskiej", oświadczając, że nie pozwoli, by ta partia przeszła do historii.

"Platfroma to jego dziecko"

To na nowo rozbudziło nadzieje wśród polityków Platformy Obywatelskiej i sprzyjających jej mediów. Czy scenariusz,w którym Tusk wraca do krajowej polityki jest rzeczywiście realny. O tę kwestię zapytany został w środę w programie "Onet Opinie" Bartosz Arłukowicz.

– Donald Tusk jest trzonem Platformy Obywatelskiej. On ją tworzył, to jest jego dziecko. Donald Tusk jest dziś tak naturalną osobą w środowisku PO, że wszyscy, którzy próbują kręcić nosem, tak naprawdę doskonale wiedzą, że ma ogromną siłę, charyzmę i kontakty w Europie i świecie, których każdy może mu pozazdrościć – powiedział były minister zdrowia.

Europoseł Koalicji Obywatelskiej przyznał, że żyje w takim przekonaniu, że Donald Tusk ma jeszcze coś ważnego do powiedzenia w polskiej polityce i będzie chciał to zrobić. – Czy wróci? Ostatecznie to jest jego decyzja – wskazał.

Zdaniem Bartosza Arłukowicza, Tusk bardzo poważnie rozważa powrót do polskiej polityki.

Powrót Tuska opłaci się KO?

We wtorek Radio Zet opublikowało wyniki sondażu IBRiS, w którym zapytano Polaków o powrót Tuska w kontekście ostatnich notowań Koalicji Obywatelskiej. 34,9 proc. badanych odpowiedziało, że powrót Tuska wzmocni poparcie dla KO. Przeciwnego zdania było 42,5 proc. Odpowiedź "nie wiem" wybrało 22,7 proc. pytanych.

Co ciekawe, wśród wyborców konkretnych partii, którzy wierzą w pozytywny wpływ powrotu Tuska na sondaże KO, największy odsetek jest wśród wyborców Lewicy. Sądzi tak aż 66 proc. osób, które w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2019 roku zagłosowały na lewicową koalicję. Nieco niższy wynik odnotowano wśród wyborców KO – 65 proc.

Najbardziej sceptyczni w sprawie powrotu Tuska i jego wpływu na sytuację w Koalicji Obywatelskiej są zwolennicy PiS i Konfederacji (20 proc.).

