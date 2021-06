Spór o kopalnię w Turowie. Brabec: Rozważamy wycofanie skargi z TSUE

kPrzypomnijmy, że od kilku tygodni zaostrza się spór między Polską a Czechami ws. Kopalni Węgla Brunatnego Turów. We wtorek po południu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejski poinformował, że Czechy wniosły do niego o zasądzenie zapłaty przez Polskę kary pieniężnej w wysokości 5 mln EUR dziennie za niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

W poniedziałek minister Brabec przekazał, że polskiej stronie został przekazany projekt umowy w sprawie Turowa. Zawiera on warunki, których spełnienia domagają się Czesi. – Chodzi przede wszystkim o dobre środowisko dla naszych obywateli. Rozpoczniemy negocjacje w czwartek i jesteśmy gotowi do twardych negocjacji – zapowiadał polityk.

Czechy wycofają skargę?

Dzisiaj rozpoczęły się zapowiadanych negocjacje. Podczas konferencji prasowej minister Brabec podkreślił, że oba państwa łączą bardzo dobre relacje i oba rządy muszą uzgodnić wspólne stanowisko ws. kopalni, aby nie eskalować sporu. Polityk podkreślał, że zależy czeskiej stronie zależy na podtrzymaniu dobrych stosunków z Polską.

Póki co obie strony jeszcze nie uzgodniły wszystkich zapisów ewentualnego porozumienie, dlatego minister nie chciał zdradzać szczegółów negocjacji. Brabec podkreślił jednak, że Czechy rozważają wycofanie z TSUE skargi na Polskę.

"Naszym celem jest porozumienie"

Wiadomo, że obie delegacje porozumiały się do tego, że dzisiejsze negocjacje mają ostatecznie doprowadzić do zminimalizowania konsekwencji dla obywateli Czech z regionu Libereckiego. – Naszym celem jest porozumienie, a nie sądzenie się. Z Polską łączą nas bardzo dobre stosunki sąsiedzkie, działamy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, jako sąsiedzi, musimy współpracować – podkreślał minister.

– Chciałbym zadeklarować, że naszym celem nie jest natychmiastowe zatrzymanie kopalni, nawet nie mamy do tego legitymacji. Polska ma prawo decydować, jak będzie wyglądał ich mikst energetyczny, tak samo my nie chcielibyśmy, by ktoś o tym za nas decydował. Z drugiej strony, musimy przedstawić takie warunki, które pozwolą na kontynuowanie działalności kopalni, minimalizując wpływ tej działalności na środowisko dla naszego regionu – przekonywał Brabec na konferencji prasowej.

