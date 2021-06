Merkel odmówiła spotkania z Morawieckim? MSZ reaguje na doniesienia "Wyborczej"

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier składa dziś oficjalną wizytę w Polsce. Okazją do niej jest 30. rocznica polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W Warszawie niemiecki prezydent spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Następnie obaj prezydenci wezmą udział w dyskusji nt. sąsiedzkich relacji obu krajów. Jak zauważa na swojej stronie internetowej Ambasada Niemiec w Polsce, będzie to pierwsze spotkanie tych polityków od począktku pandemii koronawirusa. Przypominano, że ostatnią wizytę w Polsce Steinmeier złożył 27 stycznia 2020 roku z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Merkel odmówiła Morawieckiemu?

W kontekście tej wizyty na łamach "Gazety Wyborczej" ukazał się artykuł, w którym oceniono, że "tak skromnych obchodów okrągłej rocznicy polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie jeszcze nie było". Jako powód takiej oceny wskazano m.in. fakt, że prezydent Niemiec przybędzie do Polski "tylko na kilka godzin".

Dziennik Adama Michnika, powołując się na swoje "niemieckie źródło dyplomatyczne" poinformował ponadto, że "premier Mateusz Morawiecki planował, że z okazji 30. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie przybędzie z ministrami do Berlina", a "kanclerz Angela Merkel mu odmówiła". "O jakie sprawy chodzi? – Od sporu o Nord Stream 2, przez budowę elektrowni atomowych w Polsce, po sytuację na Ukrainie" – czytamy w "Wyborczej".

"To fake news"

O komentarz do tych doniesień portal Tvp.Info poprosił wiceministra spraw zagranicznych. – To wierutna bzdura. Niestety to kłamstwo szybko rozeszło się w mediach, a na żadnym etapie przygotowań do rocznicy polsko-niemieckiego traktatu tego rodzaju spotkanie nie było nawet planowane – zapewnił Szymon Szynkowski vel Sęk.

Wiceminister przyznał, że negocjacje faktycznie miały miejsce, jednak dotyczyły one wyłącznie wizyty prezydenckiej. Rewelacje "Wyborczej" polityk okreśił jako "fake news". – Moim zdaniem ktoś próbuje zakłócić klimat tych spotkań. W jakim innym celu rozsiewano by nieprawdziwe informacje? – zapytał.

